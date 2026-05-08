Aykut Kocaman'a kötü haber! Korktuğu başına geldi

Fenerbahçe’de seçim süreci devam ederken Aykut Kocaman’la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

TEPKİLER SONRASI YENİ FORMÜL

Gazeteci Yusuf Kenan Çalık’ın açıklamasına göre, Aykut Kocaman’ın teknik direktörlük ihtimali sonrası gelen tepkilerin ardından farklı bir plan gündeme geldi.

“YÖNETİME Mİ ALSAK?”

Çalık, yaptığı açıklamada “ Aykut Kocaman için gelen tepkilerden sonra, ‘Acaba yönetime mi alsak’ diye konuşulmaya başlandı” ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Daha önce Aziz Yıldırım’ın başkan seçilmesi halinde takımın başına Aykut Kocaman’ı getireceği öne sürülmüş, bu iddia sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

CAMİADA TARTIŞMA BAŞLADI

Son ortaya atılan yönetim formülü de Fenerbahçe taraftarları arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Aziz Yıldırım ile Hakan Safi’nin yarışacağı seçim öncesinde kulislerde teknik direktör ve yönetim planları konuşulmaya devam ediyor.