Polisi görünce aracını çalışır vaziyette bırakıp kaçtı

Bolu'da polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik uygulamasında, denetim noktasını gören sürücü aracını çalışır vaziyette bırakıp kaçtı. Araçta yapılan incelemelerde yüksek sesle müzik ve teknik şartlara aykırı modifiye tespit edilirken, sürücüye 7 bin 248 lira idari para cezası uygulandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler tarafından Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde akşam saatlerinde şok trafik uygulaması gerçekleştirildi. Cadde üzerinde seyreden araçların tek tek durdurularak kontrol edildiği uygulama sırasında, 14 ADV 275 plakalı aracın sürücüsü polis ekiplerini görünce aracını çalışır halde bırakıp olay yerinden uzaklaştı. Polis ekiplerince araç üzerinde yapılan incelemelerde, yüksek sesle müzik yayını yapıldığı ve aracın teknik şartlara aykırı şekilde modifiye edildiği belirlendi. Bir süre sonra aracının yanına gelen sürücüye toplam 7 bin 248 lira idari para cezası kesildi. Öte yandan araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı