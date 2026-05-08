Beşiktaş İskelesi önünde bıçaklı kavga: 3 yaralı

İstanbul Beşiktaş’ta iskele önünde çıkan bıçaklı kavga çevrede paniğe neden oldu.

3 KİŞİ YARALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda 3 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralıların ambulanslarla hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.

BÖLGEDE GENİŞ ÇAPLI GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olayın ardından polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Kavganın çıkış nedeni ve şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: Haberler.com