Haberler

Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var

Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ege’de deniz yetki iddialarını güçlendirecek yeni bir yasa hazırlıyor. Tasarının doğal gaz sahalarını kapsadığı belirtiliyor. Bu hamle Yunanistan’da geniş yankı buldu.

  • Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ege'deki deniz yetki alanlarına ilişkin yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalışıyor.
  • Bloomberg'e göre, TBMM'ye sunulması beklenen tasarı, denizlerdeki hak ve yetki iddialarını hukuki çerçeveye kavuşturmayı amaçlıyor.
  • Yunan medyası, Türkiye'nin bu adımının Doğu Akdeniz'deki gerilimi artırabileceği yorumunu yapıyor.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’deki deniz yetki alanlarına ilişkin yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Bloomberg’in haberine göre, TBMM’ye sunulması beklenen tasarıyla Ankara’nın denizlerdeki hak ve yetki iddialarının daha sağlam bir hukuki çerçeveye kavuşturulması amaçlanıyor.

Kaynaklar, hazırlanan düzenlemenin potansiyel doğal gaz sahalarına yönelik anlaşmazlıkları da içerdiğini belirtirken, çalışmanın Türkiye’nin deniz yetki alanlarına ilişkin tezlerini yasal zeminde güçlendireceği ifade edildi.

YUNANİSTAN'I TEDİRGİN ETTİ

Bu iddianın Yunanistan’da yakından takip edildiği, Atina basınında geniş yankı bulduğu görüldü.

Yunan medyasında yer alan değerlendirmelerde, Türkiye’nin atacağı olası adımların Doğu Akdeniz’deki gerilimi yeniden artırabileceği yorumları öne çıkıyor.

Pentapostagma haber sitesinde "Erdoğan çıldırmış durumda" başlığıyla yayınlanan yazıda şu ifadeler yer aldı:

“"Ankara'nın artık maskeyi bile kaldırmadığı her zamankinden daha açık. Erdoğan, her türlü provokasyon sınırını aşan bir hamleyle, keyfi uygulamalarını kanun olarak 'vaftiz etmeye' çalışıyor ve Yunanistan'ın güçlendiği bir anda gerilim ortamına neden oluyor"”

"ERDOĞAN HÜKÜMETİ YASA TASARISINI TÜRK PARLAMENTOSUNA SUNMAYA HAZIRLANIYOR"

HuffPost Greece'de de Türkiye'nin haklarını savunması acımasızlık olarak değerlendirilerek şu ifadelere yer verildi:

“"Türkiye'nin acımasız iddiaları, Kıbrıs'ın özel ekonomik bölgesi konusunda Yunanistan-Türkiye gerilimini ve Kıbrıs-Türkiye ilişkilerini yeniden alevlendirecektir. Bloomberg'e göre Erdoğan hükümeti, Ege ve Akdeniz denizlerindeki potansiyel doğal gaz rezervlerine sahip ihtilaflı bölgeler üzerinde denizcilik yargı yetkisini tesis etmeyi amaçlayan bir yasa tasarısını Türk parlamentosuna sunmaya hazırlanıyor."”

"GERİLİM ALEVLENİR"

Ekathimerini'nin haberinde de şu bölüm yer aldı:

“"Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki ihtilaflı bölgelerdeki denizcilik hak iddialarını resmileştirmek için yasa tasarısı hazırladığı bildiriliyor; bu adım, Yunanistan ve Kıbrıs ile enerji kaynakları konusunda yaşanan gerilimleri yeniden alevlendirebilir."”

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı

TÜİK Başkanı görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar

Erdoğan’dan ekonomi yönetiminde atamalar! TCMB ve SPK'da değişim
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı

Trump tüm dünyaya ilan etti! İki ülkeden ateşkes kararı
İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı

Savaşın seyrini değiştirebilecek gelişme! Hürmüz'de Çin gemisi vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın ilçe başkanı görevden alındı

CHP'de Burcu Köksal depremi! Toplantı sonrası görevden alındı
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim

Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili sessizliğini bozdu
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

Hantavirüslü gemiden inip düğüne giden Ruhi Çenet'e tepkiler çığ gibi
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi

Bakan Çiftçi tarih verdi! Sokak hayvanları sorunu tamamen çözülüyor
CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın ilçe başkanı görevden alındı

CHP'de Burcu Köksal depremi! Toplantı sonrası görevden alındı
Kerem Fener'e gidince neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin

Neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin
Ev eşyası taşırken polis çevirdi, hayatı altüst oldu: Böbreklerimi de satsam ödeyemem

Ev eşyası taşırken polis çevirdi, hayatı altüst oldu