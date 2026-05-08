Bir dönemin efsanesi Gülşen Bubikoğlu'nun son hali
Yeşilçam’ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu, 71 yaşındaki son haliyle büyük beğeni toplarken, sosyal medyada “yıllara meydan okuyor” yorumları öne çıktı.
“GÜNEŞLİ BİR GÜN DAİMA İYİ GELİR”
1973 yılında “Yaban” filmiyle sinema kariyerine adım atan ve “Ah Nerede”, “Gırgıriye” ile “Vahşi Gelin” gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bubikoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla beğeni topladı. Usta oyuncu, “Güneşli bir gün daima iyi gelir” notuyla yaptığı paylaşımda doğal ve enerjik haliyle takipçilerinden tam not aldı.
SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI
Bubikoğlu’nun paylaşımına kısa sürede çok sayıda yorum geldi. Kullanıcılar usta oyuncunun güzelliğine övgüler yağdırdı.
Yapılan yorumlardan bazıları şöyle:
- Yıllara meydan okuyan gerçek bir zarafet
- Güzelliğiniz hiç değişmemiş
- Türk sinemasının en asil kadınlarından biri
- 71 yaşında bu kadar zarif olmak herkese nasip olmaz
YEŞİLÇAM’IN EFSANELERİNDEN
Türk sinemasının en güzel kadınları arasında gösterilen Gülşen Bubikoğlu, hem oyunculuğu hem de zarafetiyle yıllardır adından söz ettirmeye devam ediyor.