Rekor bütçeli "Delikanlı" dizisi ekranlara veda ediyor

Ekranların iddialı yapımlarından "Delikanlı", televizyon tarihinin en pahalı hüsranlarından biri olarak ekranlara veda ediyor. Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş gibi yıldız isimleri buluşturan dizi, 32 milyon liralık dev bütçesine rağmen reyting canavarına yenik düştü.

  • Delikanlı dizisi 7. bölümüyle sona eriyor.
  • Dizinin bütçesi 32 milyon liradır.
  • Dizi, istenilen reyting seviyelerine ulaşamadığı için erken final kararı alındı.

Pazartesi akşamları izleyicilerle buluşan "Delikanlı" dizisi, televizyon dünyasında şok etkisi yaratan bir kararla gündeme geldi. Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş gibi güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip olan yapım, ekran yolculuğunu noktalamaya hazırlanıyor.

32 MİLYONLUK DEV YATIRIM BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

Son dönemin en yüksek maliyetli projelerinden biri olan "Delikanlı", 32 milyon liralık rekor bütçesiyle dikkat çekmişti. Ancak yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği dizi için her şey planlandığı gibi gitmedi. Yüksek maliyetine rağmen istenilen reyting seviyelerine ulaşılamayınca, yayıncı kuruluş ve yapım şirketi ortak kararla erken final kararı aldı.

YÖNETMEN DEĞİŞİKLİĞİ DE KURTARMADI

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin mutfağında da hareketli günler yaşanmıştı. Zeynep Günay’ın 5. bölümde yönetmenlik koltuğunu devrettiği dizi, bu kan değişimine rağmen izleyici kaybını durduramadı. Aybike Ertürk’ün senaryosunu kaleme aldığı yapımın şu an 6. bölüm çekimleri devam ederken, dizi 7. bölümüyle izleyicisine veda edecek.

Dizi dünyasının en iddialı yapımlarından biri olarak gösterilen "Delikanlı"nın sadece 7 bölüm süren ekran macerası, sektördeki yüksek bütçeli risklerin son örneği olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Haberler.com
