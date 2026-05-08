Cenazede tepki çeken olay: "Hakkımı helal etmiyorum" diye bağırdı

Cenazede tepki çeken olay: 'Hakkımı helal etmiyorum' diye bağırdı
Aydın’da boğa saldırısında hayatını kaybeden Mevlüt Bacaksız’ın cenazesinde, bir kişi "Hakkımı helal etmiyorum” diye bağırdı. Ön saflarda bulunan yakınları geriye dönerek sesin geldiği yöne yönelirken, imam da söz konusu kişiye nedenini sordu. Ancak herhangi bir yanıt alamadı. Tepkilerin ardından helallik vermediğini söyleyen kişi, alandan uzaklaştı.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde bakımını yaptığı boğanın saldırısında ağır yaralanan ve 51 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Mevlüt Bacaksız (64), son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde yaşanan bir an ise dikkat çekti.

Olay, 17 Mart’ta Hürriyet Mahallesi Karabağ Caddesi’ndeki erik bahçesinde meydana geldi. Boğa yetiştiricisi Mevlüt Bacaksız, bakımını yaptığı boğanın saldırısına uğradı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan Bacaksız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaburgalarında çok sayıda kırık olduğu belirlenen Bacaksız, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak Bacaksız, 51 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

CENAZEDE DİKKAT ÇEKEN AN

Bacaksız için bugün Cuma namazının ardından Çarşı Camii’nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından imam, kalabalıktan helallik istedi. Bu sırada kalabalık arasından bir kişi “Hakkımı helal etmiyorum” diye bağırdı. Ön saflarda bulunan yakınları geriye dönerek sesin geldiği yöne yönelirken, imam da söz konusu kişiye nedenini sordu. Ancak herhangi bir yanıt alamadı.

ALANDAN UZAKLAŞTIRILDI 

Tepkilerin ardından helallik vermediğini söyleyen kişi, alandan uzaklaştı. Mevlüt Bacaksız’ın cenazesi, bir süre omuzlarda taşındıktan sonra İncirliova Asri Mezarlığı’na götürülerek toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHülagü:

Adamın mağduriyeti giderilmeliydi varsa

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

