İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Hürmüz Boğazı’nda tansiyon, ilk kez doğrudan Çin’i hedef alan bir saldırıyla zirveye tırmandı. Tahran ile stratejik ortaklığına rağmen, Çinli mürettebat taşıyan ve "China Owner" ibaresi bulunan Marshall Adaları bayraklı bir tanker saldırıya uğradı. Güvertesinde yangın çıkan gemide can kaybı yaşanmazken, Pekin yönetimi taraflara acil "itidal" çağrısında bulundu. Saldırıyı henüz üstlenen olmasa da oklar bölgedeki faaliyetlerini artıran İran’a çevrildi.
- Hürmüz Boğazı'nda vurulan tankerde Çinli mürettebat bulunuyor.
- Saldırıda can kaybı yaşanmadı, geminin güvertesinde yangın çıktı.
- Çin Dışişleri Bakanlığı saldırıyı doğruladı ve taraflara itidal çağrısı yaptı.
İran ile stratejik ortaklığıyla bilinen Çin, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan saldırıyla zor durumda kaldı. Bölgedeki çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez Çin bağlantılı bir tanker hedef alınırken, saldırıya uğrayan gemide Çinli mürettebatın bulunduğu açıklandı. Olay, Tahran-Pekin hattındaki yakın ilişkilere rağmen yaşanması nedeniyle uluslararası kamuoyunda dikkat çekti.
GÜVERTEDE YANGIN ÇIKTI
Saldırıya uğrayan tankerin üzerinde “China Owner & Crew” ifadelerinin yer aldığı belirtilirken, saldırının ardından geminin güvertesinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanmadı.
ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DOĞRULADI
Çin Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı doğrulayarak geminin Marshall Adaları bayrağıyla sefer yaptığını ancak mürettebatta Çinli denizcilerin bulunduğunu açıkladı. Pekin yönetimi ayrıca bölgedeki gerilimin sonuçlarından endişe duyduklarını belirterek tüm taraflara “itidal” çağrısı yaptı.
GÖZLER İRAN’A ÇEVRİLDİ
Saldırıyı resmi olarak üstlenen olmazken, İran’dan jet hızında açıklama geldi. İran, bölgedeki Çin gemilerine herhangi bir saldırıda bulunmadıklarını açıkladı.