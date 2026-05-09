Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası, TÜİK ve SPK’ya üst düzey atamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası, TÜİK ve SPK’ya üst düzey atamalar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Yusuf Emre Akgündüz atandı. TÜİK Başkanlığı'na Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na ise Mahmut Sütcü atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan çok sayıda atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlar kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) üst düzey atamalar yapıldı.

TÜİK VE SPK BAŞKANLARI DEĞİŞTİ

Buna göre; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına Mahmut Sütçü atandı. Sütçü, SPK ikinci başkanı olarak görev yapıyordu. SPK ikinci başkanlığına Ahmet Aksu getirilirken, üyeliğe ise Yusuf Sünbül atandı. Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ise, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denerim Standartları Kurulu Başkanı oldu.

TÜİK Başkanlığına da Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atandı. 

MERKEZ BANAKASI'NA YENİ BAŞKAN YARDIMCISI

Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Yusuf Emre Akgündüz atandı. 

Öte yandan; Adli Tıp Kurumu Başkanlığına Hızır Aslıyüksek, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Zikrullah Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcılığına da Ahmet Alemdar atandı.

Kaynak: Haberler.com
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı

Trump tüm dünyaya ilan etti! İki ülkeden ateşkes kararı
İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı

Savaşın seyrini değiştirebilecek gelişme! Hürmüz'de Çin gemisi vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Urfa'da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü

Muhtarlık husumeti katliama döndü, amca çocukları birbirini vurdu
3 yıl içerisinde bambaşka biri oldu

3 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Gelinin nikahtaki dalgınlığı, 40 yıl konuşulacak bir dedikoduya yol açtı

Gelinin dalgınlığı, 40 yıl konuşulacak bir dedikoduya yol açtı
Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Urfa'da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü

Muhtarlık husumeti katliama döndü, amca çocukları birbirini vurdu
Cezaevinden çıktı, eski eşini rahatsız eden kişiyi öldürdü

Cezaevinden çıktı, 104 gün sonra katil oldu
Hantavirüs grip gibi başlıyor! İşte en ayırt edici belirtisi

Dünyayı panikleten virüs nasıl bulaşıyor? İşte en ayırt edici belirti