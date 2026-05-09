Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası, TÜİK ve SPK’ya üst düzey atamalar

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan çok sayıda atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlar kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) üst düzey atamalar yapıldı.

TÜİK VE SPK BAŞKANLARI DEĞİŞTİ

Buna göre; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına Mahmut Sütçü atandı. Sütçü, SPK ikinci başkanı olarak görev yapıyordu. SPK ikinci başkanlığına Ahmet Aksu getirilirken, üyeliğe ise Yusuf Sünbül atandı. Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ise, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denerim Standartları Kurulu Başkanı oldu.

TÜİK Başkanlığına da Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atandı.

MERKEZ BANAKASI'NA YENİ BAŞKAN YARDIMCISI

Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Yusuf Emre Akgündüz atandı.

Öte yandan; Adli Tıp Kurumu Başkanlığına Hızır Aslıyüksek, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Zikrullah Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcılığına da Ahmet Alemdar atandı.

