Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor

Almanya, tek kullanımlık elektronik sigaraların yasaklanmasına yönelik yasa tasarısı hazırlıklarına başladı. Çevre, İklim, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider, bu yıl içinde Federal Meclis'e sunacaklarını belirttiği yasa tasarısının gerekçesini ise yangın riski olarak açıkladı.

  • Almanya, tek kullanımlık elektronik sigaraları yangın riski gerekçesiyle yasaklayacak.
  • Yasa tasarısı bu yıl içinde Federal Meclis'e sunulacak ve satışı yasaklanacak.
  • Yeniden doldurulabilir e-sigaralar yasak kapsamı dışında tutulacak.

Almanya Çevre, İklim, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider, tek kullanımlık elektronik sigaraların yasaklanmasına yönelik yasa hazırlığı yapıldığını açıkladı.

GEREKÇE: YANGIN RİSKİ

Schneider, Leipzig kentinde eyalet çevre bakanlarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı açıklamada, bu yıl içinde tek kullanımlık elektronik sigaraların yasaklanmasına ilişkin bir yasa tasarısının Federal Meclis’e sunulacağını belirtti.

Hazırlanacak yasa tasarısıyla tek kullanımlık e-sigaraların Almanya’da satışının yasaklanacağını belirten Schneider, yasağın gerekçesi olarak söz konusu cihazların neden olduğu yangın riskini gösterdi.

Schneider, kullanıcıların tek kullanımlık e-sigaraları çoğunlukla evsel atıklarla veya geri dönüşüm torbalarıyla birlikte çöpe attığını ve bunun atık bertaraf tesislerinde yangınlara yol açtığını söyledi.

Bu durumun çalışanların can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini kaydeden Schneider, ayrıca Almanya’nın geri dönüşüm altyapısına da zarar verdiğini aktardı.

YENİDEN DOLDURULABİLİR CİHAZLAR KAPSAM DIŞI

Yeniden doldurulabilir elektronik sigara cihazlarının ise yasak kapsamına alınmayacağı ifade edildi.

Sektör verilerine göre Almanya’daki yasal elektronik sigara pazarı 2025 yılında yaklaşık 2,4 milyar euro ciroya ulaştı.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
