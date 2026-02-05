Haberler

Epstein'in Trump hakkındaki ifadeleri kan donduran cinsten: Çok kötü insanlarla karşılaştım ama...

Güncelleme:
ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı milyonlarca Epstein belgesi arasında yer alan bir e-mail dikkat çekti. E-mail'de Epstein'in Trump hakkında, 'Gerçekten kötü bazı insanlarla karşılaştım… Ama hiçbiri Trump kadar kötü değildi. Vücudunda tek bir zerre bile dürüstlük yok… Bu yüzden evet, tehlikeli biri' yazdığı görüldü.

ABD’de reşit olmayan kız çocuklarını özel jetiyle kendi adasına götürerek cinsel saldırıda bulunduğu ve nüfuzlu isimlerle bir fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla tutuklu yargılanırken 2019 yılında hapishanede şüpheli şekilde hayatını kaybeden milyarder Jeffrey Epstein’e ilişkin ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı yaklaşık 3 milyon belgenin yankıları sürüyor. Belgeler arasında yer alan bir e-mail yazışmasında, Epstein’in ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki ifadeleri kan dondurdu.


“TRUMP KADAR KÖTÜSÜNÜ GÖRMEDİM”

Bakanlığın kamuoyuna sunduğu belgede, Jeffrey Epstein’in eski ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Larry Summers’a gönderdiği bir e-mail dikkat çekti. Epstein, söz konusu mesajda Donald Trump’la ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Gerçekten kötü bazı insanlarla karşılaştım… Ama hiçbiri Trump kadar kötü değildi. Vücudunda tek bir zerre bile dürüstlük yok… Bu yüzden evet, tehlikeli biri"

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
