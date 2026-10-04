Haberler

Güler Kiremitçi, amigurumiyi Akçakoca'da 3,5 yıldır meslek olarak sürdürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güler Kiremitçi, amigurumiyi Akçakoca'da 3,5 yıldır meslek olarak sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de emekli olan Güler Kiremitçi, mahalledeki çocuklara hediye amacıyla başladığı amigurumiyi mesleğe dönüştürdü. Yaklaşık 3,5 yıldır Akçakoca Tarihi Mahalle Pazarı'nda üretim ve satış yapan Kiremitçi, burada üreten kadınlarla dayanışma ve sosyalleşme imkanı buluyor.

Düzce'de sık iğne tekniğiyle içi doldurulmuş oyuncaklar üreten Güler Kiremitçi, mahalledeki çocuklara hediye hazırlamak için başladığı amigurumiyi zamanla mesleğe dönüştürdü. Kiremitçi, yaklaşık 3,5 yıldır Akçakoca Tarihi Mahalle Pazarı'nda üretim ve satış yapıyor.

Sık iğne tekniğiyle içi doldurulmuş oyuncak bebekler üreten Güler Kiremitçi, mahalledeki çocuklara hediye etmek amacıyla başladığı amigurumiyi zaman içerisinde mesleğe dönüştürdü. Emekliliğinin ardından boş zamanlarını değerlendirmek için üretime başlayan Kiremitçi, bugün Akçakoca Tarihi Mahalle Pazarı'nda esnaflık yapıyor. El işlerine olan merakının el becerisinden kaynaklandığını belirten Kiremitçi, çocuklarının büyüyerek üniversiteye gitmesinin ardından boş zamanlarını değerlendirmek için amigurumi yapmaya başladığını söyledi. Kiremitçi, "Bu merak el becerimden kaynaklanıyor. Emekli olunca, evde kalınca, çocuklarımızı da büyütüp üniversiteye gönderince boş zamanlarımızı değerlendirmek için böyle bir çalışmaya başladım. Hastam vardı, zaman geçirmek için başladığım bir işti. Ama ilerleyen süreçte çok zevk aldım. Hobi işe dönüştü. Dükkan açtım. Süreç bu şekilde devam etti. Bugün gelinen süreçte 3,5 yıllık bir esnaf sürecim var" dedi.

"Burada hepimiz üretim yapan kadınlarız"

Akçakoca Tarihi Mahalle Pazarı'nın kendileri için yalnızca ticaret yapılan bir alan olmadığını ifade eden Kiremitçi, pazarda üretim yapan kadınların aynı zamanda sosyalleşme ve dayanışma imkanı bulduğunu belirtti. Kiremitçi, "Akçakoca Tarihi Mahalle Pazarı'nın konumu çok güzel, burada ayrıca seviliyoruz. Burada hepimiz üretim yapan kadınlarız. Sosyalleşme imkanımız da oluyor. Bizim için hobinin ötesinde kültürel olarak hepimize dayanışma oldu. Pandemiden sonra burası bize ilaç gibi geldi. Çok güzel sosyalleşiyoruz burada" diye konuştu.

"Türkiye'nin her yerinden buraya geliyorlar"

Tarihi Mahalle Pazarı'nın farklı şehirlerden ziyaretçileri ağırladığını söyleyen Kiremitçi, amaçlarının yalnızca ürün satmak olmadığını, Akçakoca ve Tarihi Mahalle Pazarı'nın tanıtımına da katkıda bulunmaya çalıştıklarını ifade etti. Kiremitçi, "Dışarıdan çok misafirlerimiz oluyor. Düzce, Zonguldak, Ereğli, Ankara, İstanbul, Bursa, Türkiye'nin her yerinden buraya geliyorlar. Burada onları ağırlamaya çalışıyoruz. Ticaretten ziyade biz Akçakocamızı ve Mahalle Pazarımızı tanıtmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 40 sitede yayınlandı.
İnegöl'de feci kaza! Motosiklet vinçle çarpıştı, 21 yaşındaki sürücü öldü

Kavşakta feci kaza! Henüz 21 yaşındaydı
Kiev'de bir köprü daha saldırı hedefi oldu

Gece vakti korkulan oldu! Rusya, komşusunun başkentini vurdu
Nazilli'de alkollü sürücü, ekiplerin müdahale ettiği kaza yerine daldı! 1'i ağır 12 yaralı

Ekipler kaza yerindeyken daldı! Sürücü alkollü çıktı: 12 yaralı
İkizler büyüdü! İbrahim Tatlıses'in torunlarının son hali

İbrahim Tatlıses'in torunları büyüdü! İşte son halleri
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sonbaharın sultanı tezgahtaki yerini aldı! Fiyatını duyan balıkçılara koştu

Sonbaharın sultanı tezgahtaki yerini aldı! Fiyatını duyan sıraya girdi
Ablasıyla ilişkisine karşı çıkan kuryeye çete pususu! Dehşet anları kamerada

Ablasıyla ilişkisine karşı çıkan kuryeye saldırdı! Dehşet kamerada
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti

Memleketine döndü! Görüntüsü olay oldu
Türkiye'nin devleriyle çalışıyordu! Resmen iflas etti

Türkiye'nin devleriyle çalışıyordu! Mahkemeden iflas kararı çıktı
Olay iddia: Netanyahu seçimleri erteletmek için savaş çıkaracak

Bu iddia doğruysa vay dünyanın haline: Seçimi erteletmek için...
Topluma böyle kazandırılıyorlar! Hükümlülere sofralık zeytin yapımı öğretildi

Hükümlüler topluma böyle kazandırılıyor! 5 günlük kursu tamamladılar
Türkiye'nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam

Ah be Barış! Beklenen mesajı tişörtüyle verdi