Haberler

Yunan basınında Türkiye alarmı: Bu şartı kabul edersek biteriz

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yunan basınında Türkiye alarmı: Bu şartı kabul edersek biteriz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye, Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki deniz altı bağlantı projesine "kıta sahanlığında önceden koordinasyon" şartı getirdi. Yunan basını ise bu şartın kabul edilmesinin Atina'nın tezlerini zayıflatabileceğini ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yetki iddiaları açısından hukuki emsal oluşturabileceğini yazdı.

  • Yunanistan ile GKRY arasında deniz altı bağlantısı kurmayı hedefleyen Deniz Bağlantı Hattı (GSI) projesi, Ankara ile Atina arasında Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.
  • Türkiye, kendi kıta sahanlığında yapılacak kablo/boru döşeme veya bilimsel araştırma faaliyetlerinin kıyı devleti olarak önceden koordine edilmesi ve yazılı mutabakat sağlanması gerektiğini belirtti.
  • Yunan basını, Türkiye'nin bu şartının kabul edilmesi halinde Atina'nın tezlerinin zayıflayabileceğini ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yetki iddiaları açısından hukuki emsal oluşabileceğini değerlendirdi.

Yunanistan ile GKRY arasında deniz altından bağlantı kurulmasını hedefleyen Deniz Bağlantı Hattı (GSI) projesi, Ankara ile Atina arasında Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Türkiye'nin kendi kıta sahanlığında gerçekleştirilecek faaliyetlerin önceden koordine edilmesi ve mutabakat sağlanması gerektiğini belirtmesi, Yunan basınında dikkat çeken değerlendirmelere konu oldu.

"KABUL EDİLİRSE EMSAL OLUŞTURUR"

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden To Vima, GSI projesi çevresinde yaşanan gerilimin yalnızca kablonun geçeceği güzergahla sınırlı olmadığını yazdı.

Haberde, Ankara'nın resmi bir "izin başvurusu" talep etmek yerine "kıyı devleti" sıfatıyla yazılı mutabakat ve önceden koordinasyon istediğine dikkat çekildi.

Yunan basınındaki değerlendirmelerde, Türkiye'nin ortaya koyduğu bu şartın kabul edilmesi durumunda Atina'nın tezlerinin zayıflayabileceği ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yetki iddiaları açısından hukuki bir emsal oluşabileceği belirtildi.

Atina yönetiminin de kurulabilecek bir koordinasyon mekanizmasının Türkiye'nin tezlerini meşrulaştırabileceği endişesini taşıdığı aktarıldı.

To Vima ayrıca GSI projesinin, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler nezdinde tescillediği "Mavi Vatan" doktriniyle doğrudan kesiştiğini belirtti.

MSB'DEN DOĞU AKDENİZ MESAJI

Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını ve bu alanlardaki haklarını bir kez daha hatırlattı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda icra edilecek her türlü kablo/boru döşeme veya bilimsel araştırma faaliyetlerinin kıyı devleti olan ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir. Ülkemiz Doğu Akdeniz'de KKTC ve Libya ile akdettiği Deniz Yetki Alanı Sınırlandırma Anlaşmaları ile şekillenen ve 18 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletlere deklare ettiğimiz kıta sahanlığında kıyı devleti olmaktan kaynaklanan hak ve yetkileri çerçevesinde kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeyecektir."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Benzin bidonuyla galeriye geldi! 6 aracı ateşe verip teslim oldu

6 aracı benzin döküp yaktı! Her şey kameraya yansıdı
Wanda Nara yıllar sonra Maxi Lopez'le barıştı! Icardi detayı unutulmadı

Ayrılık sona erdi! Yine bir araya geldiler
Yıldız Tilbe'yi çileden çıkardılar: Yapay zekanızdan bıktım

Gönderilen görüntü ünlü sanatçıyı çok kızdırdı: Bıktım artık yeter
Hatay’da trafik kazası: 3'ü ağır 5 yaralı

Otomobiller hurdaya döndü! Çok sayıda yaralı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan istifa kararı

Tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan yeni karar
Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta 2 golle kazandı

Fenerbahçe, kırmızı karta rağmen 2 gol attı ve kazandı

İnfaz fiyaskosu istifa getirdi! Ceza İnfaz Kurumu Başkanı bırakıyor

2 doz ilaçla idam edememişlerdi! ABD'deki fiyaskoda üst düzey istifa

Türkiye'nin askeri gücü dış basında! Yunanistan'la farkı ortaya koydular

Türkiye'nin askeri gücü dünyanın dilinde! Komşuyla kıyasladılar

İnegöl'de feci kaza! Motosiklet vinçle çarpıştı, 21 yaşındaki sürücü öldü

Kavşakta feci kaza! Henüz 21 yaşındaydı
Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi şaşırttı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görenler şaşkına döndü
İsrailli gazeteci provokatif sorularıyla basın toplantısını karıştırdı

İsrailli gazeteciden skandal provokasyon! Salondan böyle kovuldu