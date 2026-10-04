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Mert Hakan Yandaş'ın aylar süren hasreti bitti

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Mert Hakan Yandaş'ın aylar süren hasreti bitti
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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 6 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan Mert Hakan Yandaş, bugün cezasını tamamlayarak takıma dönmeye hazır hale geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında 6 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a müjdeli haber geldi. 

MERT HAKAN ARTIK FORMA GİYEBİLİR

Mert Hakan Yandaş'ın aylardır devam eden cezası bugün tamamlandı. Cezasını dolduran tecrübeli orta saha oyuncusu, teknik ekibin kararı doğrultusunda takıma dönmeye hazır hale geldi.

RİZE'DE FORMA BEKLEYECEK

Mert Hakan Yandaş, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda milli maç arasının ardından oynanacak olan Çaykur Rizespor karşılaşmasında sarı-lacivertli formayı giyebilecek.

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