Sivas'ta KPSS'ye saniyelerle geç kalan genç, trafik yüzünden sınava alınmadı

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Sivas'ta KPSS ön lisans sınavına girecek olan bir aday, saniyelerle sınava geç kaldı. Salona alınmayan genç trafik kurbanı olduğunu söyledi.

Memur olma hedefi olan yüzbinlerde aday Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen 2026-Kamur Personeli Seçme Sınavı (2026-KPSS) ön lisans oturumu sınavına girdi. 10.15'te başlayan sınava geç kalmak istemeyen adaylar sabah erken saatlerde sınava girecekleri salonun yolunu tuttu. Sivas'ta sınava geç kalan kimi adaylar adeta maraton koşusu yaparak sınava yetişirken, 10.00'da kapıların kapanmasıyla birlikte, geç kalanlar sınava alınmadı. Bir genç ise kapının kapanmasından saniyeler sonra koşarak giriş kapısına geldi ancak sınava alınmadı. Büyük üzüntü yaşayan genç, trafik sıkışıklığı nedeniyle geç kaldığını söyledi.

Sınav salonunda ter döken adaylar için aileleri de dışarıda, çocuklarının ve yakınlarının başarılı olması için dua etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı