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Mut'ta gazino ve otellere ahlak operasyonu! 72 mağdur ifade verdi, 22 kişi tutuklandı

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Mut'ta gazino ve otellere ahlak operasyonu! 72 mağdur ifade verdi, 22 kişi tutuklandı
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Mersin'in Mut ilçesinde gazino ve otellere yönelik ahlak operasyonunda 72 mağdur ile 39 bilgi sahibinin ifadesi alındı. Gözaltına alınan 28 şüpheliden 22'si tutuklanırken 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı. Aramalarda ruhsatsız silahlar ve esrar ele geçirildi, 102 kişiye uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı. Mut Kaymakamlığı 6 gazino ve 3 otelin ruhsatını iptal etti, 3 kişi ise tutuklama kararıyla aranıyor.

  • Mersin'in Mut ilçesinde gazino ve otellere yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 22'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • Operasyon kapsamında 2 ruhsatsız tabanca, 376 mermi, 3 ruhsatsız tüfek, 22 kartuş, 4 şarjör ve bir miktar esrar ele geçirildi.
  • Mut Kaymakamlığı 6 gazino ve 3 otelin ruhsatını iptal etti; 72 mağdur ve 39 bilgi sahibinin ifadesi alındı.

Mersin'in Mut ilçesinde gazino ve otellere yönelik ahlak polisi tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 22'si tutuklandı.

72 MAĞDURUN İFADESİ ALINDI

Alınan bilgiye göre, Mut Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçede umuma açık gazinolar ve otellere yönelik planlı çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmasında mağdur 72, bilgi sahibi 39 kişinin ifadesi alındı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla 28 şüpheli yakalandı.

SİLAH VE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 376 mermi, 3 ruhsatsız tüfek, 22 kartuş, 4 şarjör ve bir miktar esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 22'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalışma çerçevesinde 102 kişiye uyuşturucu madde kullanma, iş yeri sahibi olan 22 kişiye ise uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme suçundan işlem yapıldı.

6 GAZİNO VE 3 OTELİN RUHSATI İPTAL EDİLDİ

3 kişinin tutuklama kararıyla arandığı operasyon kapsamında Mut Kaymakamlığı da 6 gazino ve 3 otelin ruhsatını iptal etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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