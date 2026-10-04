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Osmaniye'deki 5.2'lik depremden ilk görüntüler

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Osmaniye'deki 5.2'lik depremden ilk görüntüler Haber Videosunu İzle
Osmaniye'deki 5.2'lik depremden ilk görüntüler
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Osmaniye'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem büyük korku yaratırken, AFAD verilerine göre yerin 7 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı anı kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerden birinde yerde duran vantilatörün beşik gibi sallandığı anlar yer alırken diğer bir görüntüde ise tavandaki avizelerin depremin şiddetiyle uzun süre sallandığı görülüyor.

Osmaniye'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, kentte büyük korkuya neden oldu. AFAD verilerine göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının şiddeti güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

VANTİLATÖR BEŞİK GİBİ SALLANDI

Deprem sırasında kaydedilen görüntülerden birinde, yerde duran vantilatörün sarsıntının etkisiyle beşik gibi sallandığı görüldü. Vantilatörün bir süre boyunca sağa sola hareket ettiği anlar depremin şiddetini gözler önüne serdi.

AVİZELER UZUN SÜRE SALLANDI

Başka bir noktada kaydedilen görüntülerde ise tavanda asılı bulunan avizelerin depremle birlikte sallanmaya başladığı görüldü. Sarsıntının sona ermesinin ardından da avizelerin bir süre hareket etmeye devam ettiği kameralara yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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