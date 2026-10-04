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Bizimkiler'in Bilge'siydi! Bensu Orhunöz'ün yıllar içindeki değişimi

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Bizimkiler'in Bilge'siydi! Bensu Orhunöz'ün yıllar içindeki değişimi
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"Bizimkiler" dizisinde yıllarca Bilge karakterine hayat veren Bensu Orhunöz, şimdilerde 61 yaşında. Gençlik yıllarındaki görüntüsüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi dikkat çekerken, Orhunöz sanat hayatını tiyatro sahnelerinde sürdürüyor.

  • Bensu Orhunöz, 1989'da yayınlanmaya başlayan "Bizimkiler" dizisinde 13 yıl boyunca Bilge karakterini canlandırdı.
  • 3 Temmuz 1965 İzmir doğumlu olan Orhunöz, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.
  • Bensu Orhunöz, İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçısı olup ekim ayının sonunda "Yaftalı Tabut" oyunuyla sahne alacaktır.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından "Bizimkiler" dizisinde Bilge karakterine hayat veren Bensu Orhunöz, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekiyor. Henüz genç yaşlarında rol aldığı diziyle geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu, bugün 61 yaşında ve tiyatro sahnelerinde sanat hayatını sürdürüyor. 

BİLGE KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINDI

1989 yılında yayın hayatına başlayan "Bizimkiler", Türk televizyonlarının uzun soluklu yapımları arasına adını yazdırdı. Dizinin çekirdek ailesinin kızı Bilge'yi canlandıran Bensu Orhunöz de yapımın hafızalara kazınan isimlerinden biri oldu.

Orhunöz, tam 13 yıl boyunca Bilge karakterine hayat verdi. Gençlik yıllarındaki görüntüsüyle izleyicilerin hafızasına kazınan oyuncunun aradan geçen yıllardaki değişimi de dikkat çekiyor. 

ŞİMDİ 61 YAŞINDA

3 Temmuz 1965'te İzmir'de dünyaya gelen Bensu Orhunöz, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Televizyon çalışmalarının yanı sıra kariyerini tiyatroda sürdüren Orhunöz, İstanbul Şehir Tiyatroları'nın sanatçıları arasında yer alıyor. 

TİYATRO SAHNELERİNDEN KOPMADI

Uzun süredir televizyon ekranlarında eskisi kadar sık görünmeyen Bensu Orhunöz, oyunculuğu bırakmadı. Sanatçı tiyatro çalışmalarını sürdürüyor; ekim ayının sonunda "Yaftalı Tabut" oyununda sahne alacağı programda yer alıyor.

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