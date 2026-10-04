Haberler

Türkiye'de milyonlar kullanıyor! Abonelik ücretlerine dev zam geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye'de milyonlar kullanıyor! Abonelik ücretlerine dev zam geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Netflix, Türkiye'deki abonelik ücretlerine yüzde 31,6 ile yüzde 36,8 arasında değişen oranlarda zam yaptı. Yaklaşık 4 milyon abonesi olduğu tahmin edilen platformda yeni fiyatlarla Temel paket 259,99 TL'ye, Standart paket 389,99 TL'ye, Premium paket ise 499,99 TL'ye yükseldi.

Netflix, Türkiye'deki abonelik paketlerinin fiyatlarını güncelledi. Temel, Standart ve Premium paketlerin tamamında fiyat artışına gidildi.

YENİ FİYATLAR BELLİ OLDU

Yapılan düzenlemeyle Temel paketin aylık ücreti 189,99 TL'den 259,99 TL'ye yükseldi. Standart paketin fiyatı 289,99 TL'den 389,99 TL'ye, Premium paketin fiyatı ise 379,99 TL'den 499,99 TL'ye çıktı.

EN YÜKSEK ORANLI ARTIŞ TEMEL PAKETTE

Netflix'in yaptığı son düzenlemede oransal olarak en yüksek artış Temel pakete geldi. Bu paketin fiyatı yüzde 36,8 yükselirken, Standart pakette yüzde 34,5, Premium pakette ise yüzde 31,6 artış yapıldı.

TÜRKİYE'DE YAKLAŞIK 4 MİLYON ABONESİ VAR

Sektörel verilere göre Netfix'in Türkiye'deki abone sayısının 2025 itibarıyla yaklaşık 4 milyon seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. 2026'nın ikinci çeyrek verilerinde Netflix, yüzde 23'lük payla Türkiye'deki dijital yayın platformları arasında ilk sırada yer aldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Kars'ta termometreler eksi 7'yi gösterdi! Araç camları buz tuttu, sürücüler güne buz kazıyarak başladı

Termometre eksi 7'yi gösterdi! Sürücüler sabah ilk iş bunu yaptı
Pakistan, Yemen'deki savaşa dahil oldu! Askeri danışmanlar da sahada

Korkulan oldu! Savaşa bir ülke daha katıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22 yaşında kendi işinin patronu oldu! Şimdi 1000 kovanı var

22 yaşında kendi işinin patronu oldu! Sermayeyi dört katına çıkardı
Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü

Yol kenarında ölü bulunan gencin katili bakın kim çıktı
Hırvatlar darmadağın! İngiltere, Livakovic'e gol oldu yağdı

Livakovic'i 7 golle darmadağın ettiler
Antalya Gazipaşa'da vücudunda kesikler bulunan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

20 yaşındaydı! Korkunç halde bulundu
Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi şaşırttı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görenler şaşkına döndü
Trump'tan yaz saati hamlesi! Senatörün telefon numarasını paylaşıp çağrı yaptı

Sen misin ona karşı çıkan! Telefon numarasını ifşa edip çağrı yaptı
Türkiye'nin askeri gücü dış basında! Yunanistan'la farkı ortaya koydular

Türkiye'nin askeri gücü dünyanın dilinde! Komşuyla kıyasladılar