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Türkiye'nin devleriyle çalışıyordu! Resmen iflas etti

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Türkiye'nin devleriyle çalışıyordu! Resmen iflas etti
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Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarına mühendislik hizmeti veren İzmir Aliağa merkezli Endmer Endüstri için mahkeme iflas kararı verdi. Konkordato sürecinden sonuç alamayan şirketin hizmet verdiği kuruluşlar arasında Tüpraş, Petkim, Star Rafineri, Opet ve ENKA Santrali bulunuyordu.

İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren ve Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarının projelerinde mühendislik hizmetleri sunan Endmer Endüstri Merkezi Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında mahkeme iflas kararı verdi. Şirketin iflasının 25 Eylül 2026 tarihi itibarıyla açılmasına hükmedildi.

KONKORDATO SÜRECİ MAYIS AYINDA BAŞLADI

Mahkemenin 2026/502 esas sayılı dosyasına göre Endmer ile şirketle bağlantılı Öker Ürer hakkında 15 Mayıs 2026 tarihinde 3 aylık geçici mühlet kararı verildi.

Konkordato sürecinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağının incelenmesi amacıyla şirkete 3, Öker Ürer'e ise 1 konkordato komiseri görevlendirildi. Verilen geçici mühlet daha sonra 2 ay daha uzatıldı.

KESİN MÜHLET TALEBİ REDDEDİLDİ

25 Eylül 2026 tarihinde görülen duruşmada davacıların kesin mühlet talepleri mahkeme tarafından reddedildi.

Kararla birlikte Endmer ve Öker Ürer hakkında uygulanan geçici mühlet kaldırıldı. Konkordato komiserlerinin görevlerine son verilirken daha önce uygulanan ihtiyati tedbirler de kaldırıldı.

İFLAS 25 EYLÜL'DE AÇILDI

Mahkeme, Endmer Endüstri Merkezi Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin iflasına karar verdi. Şirketin iflasının 25 Eylül 2026 günü saat 14.20 itibarıyla açıldığı belirtildi.

TÜPRAŞ, PETKİM VE STAR RAFİNERİ GİBİ DEVLERLE ÇALIŞIYORDU

Aliağa merkezli Endmer; enerji, petrol ve petrokimya sektörlerinde faaliyet gösteren büyük kuruluşlara mühendislik hizmetleri sunuyordu.

Şirketin hizmet verdiği kuruluşlar arasında Tüpraş, Petkim, Star Rafineri, Opet ve Kırklareli'ndeki ENKA Santrali bulunuyordu.

KARARA KARŞI İSTİNAF YOLU AÇIK

Mahkemenin iflas kararına karşı borçlu davacılar, kararın kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf yoluna başvurabilecek. Konkordatoya itiraz eden alacaklılar açısından ise 2 haftalık istinaf süresi kararın ilanıyla başlayacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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