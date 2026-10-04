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Edirne'de kedi, bahçedeki yılanla mücadele etti; o anlar kameraya yansıdı

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Edirne'de kedi, bahçedeki yılanla mücadele etti; o anlar kameraya yansıdı
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Edirne'de bir kedinin bahçede yılanla mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kedi patileriyle yılanı uzaklaştırmaya çalışırken, yılan da kedinin hamleleri karşısında uzaklaşmaya çalıştı.

Edirne'de bir kedi ile yılanın bahçedeki mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Kedinin yılanı patileriyle uzaklaştırmaya çalıştığı anlar dikkat çekti.

Kedilerin sahibi İrem Bulut, olay günü bahçede kedinin yılanla mücadele ettiğini gördüğünü belirterek, "Olay günü bahçede kedinin yılan ile dövüştüğünü gördüm ve müdahale edemedim. Burada yaşayan her canlı doğanın bir parçası. Biz onları besliyor, seviyor ama doğal yaşamlarına hiç dokunmuyoruz. Doğa kendi dengesini kuruyor" dedi.

Görüntülerde kedinin yılanın üzerine doğru hamle yaparak patileriyle müdahale ettiği görülürken, yılanın ise kedinin hamleleri karşısında uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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