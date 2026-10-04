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Adana'da güpegündüz infaz! İş yerinin önünde otururken başından vuruldu

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Adana'da güpegündüz infaz! İş yerinin önünde otururken başından vuruldu
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Adana'nın Seyhan ilçesinde iş yerinin önünde tanıdığıyla oturan 66 yaşındaki kuyumcu Zahir Cız, silahlı saldırıda başından vurularak hayatını kaybetti. Karnından vurulan Hüseyin Altunbulduk'un hayati tehlikesi bulunuyor. Olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için Cinayet Büro Amirliği çalışma başlattı.

Adana'da iş yerinin önünde otururken silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu Zahir Cız (66) hayatını kaybetti, yanındaki Hüseyin Altunbulduk (39) ağır yaralandı.

İŞ YERİNİN ÖNÜNDE OTURURKEN VURULDU

Olay, saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. Kuyumcu Zahir Cız, tanıdığı Hüseyin Altunbulduk ile iş yerinin önünde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Silahtan çıkan kurşunlar, Cız'ın başına, Altunbulduk'un ise karnına isabet etti. Cız ile Altunbulduk kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Zahir Cız, kurtarılamadı. Tedaviye alınan Altunbulduk'un ise hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

CİNAYET BÜRO ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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