Haberler

Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti Haber Videosunu İzle
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, milli arada tedavisini sürdürmek için gittiği Nijerya'da doğup büyüdüğü mahalleyi ziyaret etti. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği Osimhen'in, asker ve uzun namlulu silah taşıyan güvenlik görevlileri eşliğinde sokaklarda dolaşması dikkat çekti. Yıldız futbolcunun mahalledeki görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

  • Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, milli arada ülkesi Nijerya'nın Lagos kentindeki çocukluğunun geçtiği Olusosun Mahallesi'ni ziyaret etti.
  • Ziyaret sırasında Osimhen'e çok sayıda güvenlik görevlisi eşlik etti ve bazı korumaların uzun namlulu silah taşıdığı görüldü.
  • Başakşehir karşılaşmasında sağ adduktor kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edilen Osimhen, tedavi programını fizyoterapist eşliğinde Nijerya'da sürdürüyor.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, milli arada ülkesi Nijerya'ya giderek çocukluğunun geçtiği Lagos'taki Olusosun Mahallesi'ni ziyaret etti. Yıldız futbolcu, yıllar sonra döndüğü mahallesinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Osimhen'in ziyareti sırasında sokakların farklı noktalarına yıldız futbolcunun posterlerinin asıldığı görüldü. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Osimhen'in eski komşularıyla da sohbet ettiği aktarıldı.

UZUN NAMLULU KORUMALAR EŞLİK ETTİ

Ziyaretten paylaşılan görüntülerde en fazla dikkat çeken ayrıntı ise Osimhen için alınan güvenlik önlemleri oldu. Nijeryalı golcünün çevresinde çok sayıda güvenlik görevlisinin bulunduğu, bazı korumaların uzun namlulu silah taşıdığı görüldü.

Osimhen'in kalabalığın arasında güvenlik güçleri eşliğinde ilerlediği anlar kısa sürede dikkat çekti.

ÇOCUKLUĞUNUN GEÇTİĞİ MAHALLEYE DÖNDÜ

Osimhen'in ziyaret ettiği Olusosun, yıldız futbolcunun doğup büyüdüğü ve futbol yolculuğunun ilk yıllarını geçirdiği bölge olarak biliniyor.

Nijeryalı yıldızın ziyareti sırasında çocukluğunda eğitim gördüğü Olusosun Community School'a da gittiği belirtildi.

TEDAVİSİNİ NİJERYA'DA SÜRDÜRÜYOR

Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Osimhen, teknik direktör Okan Buruk'tan izin alarak milli arayı ülkesinde geçirme kararı aldı.

Galatasaray'ın sağlık kontrollerinde yıldız futbolcunun sağ adduktor kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştı.

Osimhen'in tedavi programının aksamaması için fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını Nijerya'da sürdürdüğü, milli aranın ardından Türkiye'ye dönerek takımla çalışmalara başlamasının beklendiği belirtildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Benzin bidonuyla galeriye geldi! 6 aracı ateşe verip teslim oldu

6 aracı benzin döküp yaktı! Her şey kameraya yansıdı
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Sonu yürek burktu

Piyangodan çıkan milyonlar hayatını değiştirmişti! Sonu yürek burktu
Hatay'da kaza sonrası yola dökülen yağı avuçlarıyla taşıdığı kumla kapatan trafik polisi takdir topladı

Yola dökülen yağı görünce durmadı! Avuç avuç kum taşıdı
22 yaşında kendi işinin patronu oldu! Şimdi 1000 kovanı var

22 yaşında kendi işinin patronu oldu! Sermayeyi dört katına çıkardı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrailli gazeteci provokatif sorularıyla basın toplantısını karıştırdı

İsrailli gazeteciden skandal provokasyon! Salondan böyle kovuldu
Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü

Yol kenarında ölü bulunan gencin katili bakın kim çıktı
Şişli’de eğlence yerlerine kapsamlı denetim

İstanbul'da eğlence mekanlarına şok baskın
Pakistan, Yemen'deki savaşa dahil oldu! Askeri danışmanlar da sahada

Korkulan oldu! Savaşa bir ülke daha katıldı
Altın Koza'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Hazar Ergüçlü aldı

Hazar Ergüçlü'ye Altın Koza'da büyük ödül! Sözleri geceye damga vurdu
Trump'tan yaz saati hamlesi! Senatörün telefon numarasını paylaşıp çağrı yaptı

Sen misin ona karşı çıkan! Telefon numarasını ifşa edip çağrı yaptı
Kars'ta termometreler eksi 7'yi gösterdi! Araç camları buz tuttu, sürücüler güne buz kazıyarak başladı

Termometre eksi 7'yi gösterdi! Sürücüler sabah ilk iş bunu yaptı