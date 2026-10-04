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Galatasaray'da Victor Osimhen'den sevindiren gelişme!

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Galatasaray'da Victor Osimhen'den sevindiren gelişme! Haber Videosunu İzle
Galatasaray'da Victor Osimhen'den sevindiren gelişme!
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Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in sağlık durumu beklenenden daha hızlı iyileşiyor. Nijeryalı futbolcunun Kasımpaşa maçında süre alması hedefleniyor.

RAMS Başakşehir ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan Victor Osimhen’in sağlık durumuyla ilgili Galatasaray camiasını sevindiren gelişmeler yaşanıyor.

SÜREÇ BAŞARIYLA YÖNETİLDİ

Milli arada ülkesi Nijerya'ya gitmesine rağmen milli maçlarda risk edilmeyerek oynamayan yıldız futbolcunun tedavi süreci büyük bir titizlikle sürdürüldü. Yapılan başarılı tedaviler sonucunda Osimhen’in sahalara dönüş süresi beklenenden daha kısa bir sürece çekildi.

KASIMPAŞA MAÇINDA SÜRE ALMASI BEKLENİYOR

Galatasaray sağlık heyeti, Nijeryalı golcüyü riske etmeme yönünde ortak kararla hareket ederken, teknik direktör Okan Buruk da oyuncunun durumunu anlık olarak takip ediyor. Yapılan son planlamaya göre sağlık durumu her geçen gün iyiye giden yıldız forvetin, 9 Ekim Cuma günü oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında yarım devre süre alması hedefleniyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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