Trump'tan yaz saati hamlesi! Senatörün telefon numarasını paylaşıp çağrı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Abd Başkanı Donald Trump, ülkede uzun süredir tartışılan yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesi için Cumhuriyetçilere yönelik baskısını artırdı.

Trump, saatlerin yılda iki kez bir saat ileri veya geri alınmasına son verilmesini öngören "Sunshine Protection Act" adlı düzenlemenin Senato'da ilerlemesini isteyen açıklamalarda bulundu.

"SAATLERİ DEĞİŞTİRMEK İSTEMİYORUZ"

Mevcut uygulamanın maliyet oluşturduğunu ve insanların günlük düzenini olumsuz etkilediğini savunan Trump, yılda iki kez saatlerin değiştirilmesine son verilmesi gerektiğini belirtti.

Trump, gün ışığından özellikle öğleden sonra daha fazla yararlanılmasını savunurken sporcuların, çiftçilerin ve açık havada çalışanların da bu değişiklikten faydalanacağını ifade etti.

Sunshine Protection Act, temmuz ayında Temsilciler Meclisi'nde 117'ye karşı 308 oyla kabul edildi. Düzenlemenin yasalaşabilmesi için Senato aşamasını da geçmesi gerekiyor.

SENATÖRÜN CEP TELEFONU NUMARASINI PAYLAŞTI

Trump'ın hedefinde ise düzenlemeye karşı çıkan Cumhuriyetçi Arkansas Senatörü Tom Cotton vardı. Cotton'ın tasarının Senato'daki ilerleyişini engellediğini savunan Trump, dikkat çeken bir hamlede bulundu.

ABD Başkanı, Cotton'a ait olduğunu söylediği cep telefonu numarasını yayımlayarak Arkansas'taki seçmenlere senatörü aramaları ve düzenlemeye destek vermesi için baskı yapmaları çağrısında bulundu.

Trump, Cotton için "arkadaşım" ifadesini kullanırken tasarının iki partinin de desteğiyle kabul edilmesi gerektiğini savundu.

COTTON GERİ ADIM ATMADI

Trump'ın çıkışının ardından Tom Cotton da yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesine neden karşı çıktığını açıkladı.

Saatlerin değiştirilmesinden kendisinin de hoşlanmadığını belirten Cotton, ABD'nin geçmişte kalıcı yaz saati uygulamasını denediğini ancak kış aylarında güneşin çok geç doğması nedeniyle bundan vazgeçildiğini hatırlattı.

Cotton, özellikle çocukların kış aylarında karanlıkta okula gitmek zorunda kalabileceğine dikkat çekerek düzenlemeye karşı tutumunu sürdürdü.

ABD'DE YAZ SAATİ TARTIŞMASI

Düzenlemeyi destekleyenler, yaz saatinin kalıcı hale gelmesiyle insanların aktif olduğu saatlerde gün ışığından daha fazla yararlanılacağını savunuyor.

Karşı çıkanlar ise özellikle kış aylarında sabahların daha uzun süre karanlık kalacağına dikkat çekiyor. Bu durumun okula giden çocuklar ve sabah erken saatlerde işe çıkanlar açısından sorun yaratabileceği belirtiliyor.

Trump yönetimi ise yılda iki kez saat değiştirilmesi uygulamasının tamamen sona erdirilmesini ve yaz saatinin kalıcı hale gelmesini istiyor.