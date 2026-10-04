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Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde amatör balıkçılar 30 kiloluk turna yakaladı

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Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde amatör balıkçılar 30 kiloluk turna yakaladı
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Elazığ'ın Keban Baraj Gölü'nde amatör balıkçılar Muhammed Öğüt ve Tamer Yurttaş, oltayla yaklaşık 30 kilogram ağırlığında dev bir turna balığı yakaladı. Balığın tekneye alınma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Elazığ'ın Keban Baraj Gölü'nde amatör balıkçılar Muhammed Öğüt ve Tamer Yurttaş, oltayla yaklaşık 30 kilogram ağırlığında dev bir turna balığı yakaladı. Dev balığın tekneye alınma anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Keban Baraj Gölü'nde balık avına çıkan amatör balıkçılar Muhammed Öğüt ve Tamer Yurttaş, beklemedikleri büyüklükte bir avla karşılaştı. Oltaya takılan dev turna balığı, balıkçıların uzun uğraşları sonucunda teknenin yanına kadar getirildi. Yaklaşık 30 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen balığın tekneye alınması sırasında büyük heyecan yaşandı.O anlar saniye saniye görüntülenirken, dev turnanın tekneye alınması amatör balıkçıların kamerasına yansıdı.

Keban Baraj Gölü'nde yakalanan yaklaşık 30 kiloluk turna, göldeki balık popülasyonunun büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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