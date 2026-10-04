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Iğdır'da 7 kişilik grup genci ayakkabı mağazasından çıkarıp muşta ve kesici aletlerle yaraladı! O anlar kamerada

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Iğdır'da 7 kişilik grup genci ayakkabı mağazasından çıkarıp muşta ve kesici aletlerle yaraladı! O anlar kamerada
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Iğdır'ın merkez Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir ayakkabı mağazasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 7 kişilik grup, mağaza dışına çıkardığı gence muşta ve kesici aletlerle saldırdı. Çevredekilerin cep telefonuyla görüntülediği olayda başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelileri arıyor.

IĞDIR'da, ayakkabı mağazasında 7 kişinin muşta ve kesici aletlerle saldırdığı kişi, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, merkez Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ayakkabı mağazasında meydana geldi. İddiaya göre; mağazaya gelen gençler arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü, çevredekiler o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Olayda, 7 kişilik grup 1 gence saldırıp, mağaza dışına çıkardıkları kişiyi muşta ve kesici aletlerle yaraladı. Yaralı, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirtilen kişi, sağlıkçıların olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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