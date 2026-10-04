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Bolu'da eşiyle tartışan alkollü şahıs evinde kendini bıçakla yaraladı

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Bolu'da eşiyle tartışan alkollü şahıs evinde kendini bıçakla yaraladı
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Bolu'da eşiyle tartıştıktan sonra alkollü olduğu öğrenilen şahıs, sinir krizi geçirince evinde bıçakla kendini yaraladı. Sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bolu'da eşiyle tartıştıktan sonra sinir krizi geçiren şahıs, evinde bıçakla kendini yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Köroğlu Mahallesi Sezgin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu öğrenilen E.O., eşiyle tartıştıktan sonra sinir krizi geçirdi. Ardından sokak üzerindeki ikametine giren E.O., eline aldığı bıçakla kendini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı E.O., ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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