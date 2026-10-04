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Semiramis Pekkan'ın en mutlu günü! Oğlu Zoran Lalvani evlendi

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Semiramis Pekkan'ın en mutlu günü! Oğlu Zoran Lalvani evlendi
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Semiramis Pekkan'ın Gulu Lalvani ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Zoran Lalvani, Zoe Springer ile evlendi. Oğlunun düğününden kareleri yayınlayan Pekkan, "Onu böyle mutlu, sevdiği kadınla yan yana görmek bir anne olarak bana tarif edemeyeceğim duygular yaşattı" dedi.

Semiramis Pekkan'ın, Hint asıllı İngiliz iş insanı Gulu Lalvani ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Zoran Lalvani evlendi. Zoran Lalvani, hayatını Zoe Springer ile birleştirdi.

OĞLUNUN MUTLULUĞUNU PAYLAŞTI

Oğlunun düğününden kareleri yayınlayan Semiramis Pekkan, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle anlattı:

"Dün benim için çok ama çok özel bir gündü çocuklar. Canım oğlum evlendi. Onu böyle mutlu, sevdiği kadınla yan yana görmek bir anne olarak bana tarif edemeyeceğim duygular yaşattı. Bir ömür boyu çok ama çok mutlu olun."

GULU LALVANİ İLE 9 YIL EVLİ KALDI

Semiramis Pekkan ile Gulu Lalvani, 1987 yılında evlenmiş, çiftin evliliği 1996 yılında sona ermişti. Pekkan, daha önce eski eşiyle ilişkisine ilişkin yaptığı açıklamada, "Eşime 'Biz ayrılalım sonra beraber olalım' dedim. 10 yıl evli, 15 yıl ayrı şekilde ilişkimizi sürdürdük. Londra'da boşandık. Ben milyarderin eşi değilim. Artık milyarderin eski eşiyim" ifadelerini kullanmıştı.

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