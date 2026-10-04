Denizolgun dosyasında çember daralıyor! 'Yok' denilen otopsi videosu feth-i kabir günü ortaya çıktı

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Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancılar cemaatinin lideri Arif Ahmet Denizolgun'un 7 Eylül 2016'da Beykoz'daki çiftliğinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada, aradan geçen 10 yılın ardından 2 kritik iddianame düzenlendi. Savcılık, adli tıp yazışmalarında ve özel doktorun ifadesinde çok sayıda çelişki tespit ettiğini öne sürdü.

İKİ AYRI DAVA AÇILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda görevli İsmail Çoban, Çağdaş Köse ve Samet Çalışkan hakkında "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan kamu davası açtı. Denizolgun'un olay tarihinde özel doktoru olduğu belirtilen Nurettin Demirkol hakkında ise "yalan tanıklık" suçundan iddianame hazırlandı.

OTOPSİ VİDEOSU İÇİN 3 KEZ YAZI YAZILDI

İddianameye göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Şubat 2026'da İstanbul Adli Tıp Kurumu'na yazı yazarak otopsiye ait görüntü kaydı bulunup bulunmadığını sordu. Kurum ilk aşamada yalnızca fotoğrafların bulunduğunu bildirdi. Savcılığın 1 Haziran'da video ve fotoğraf kayıtlarını istemesi üzerine gönderilen CD'den 145 fotoğraf çıktı. Başsavcılık, 14 Temmuz'da üçüncü kez yazı yazarak özellikle video kaydının araştırılmasını istedi.

16 TEMMUZ'DA "VİDEO YOK" CEVABI

Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi, 16 Temmuz 2026 tarihli cevabında otopsiye ait video kaydının bulunmadığını bildirdi. 18 Ağustos 2026'da Denizolgun'un mezarının açılarak yeniden inceleme yapılması için fethi kabir kararı alındı.

FETHİ KABİR GÜNÜ "VİDEO VAR" DENİLDİ

Adli Tıp Kurumu'ndan Başsavcılığa aynı gün farklı bir cevap geldi. Kurum, otopsiye ait video kayıtlarının bulunduğunu ve kayıtların flash bellek ile CD'ye aktarılarak Başsavcılığa gönderildiğini bildirdi. Fethi kabir işlemi ertesi gün, 19 Ağustos 2026'da gerçekleştirildi.

ADLİ TIP GÖREVLİLERİNİN İFADELERİ

Soruşturma kapsamında Morg İhtisas Dairesi Başkan Vekili İsmail Çoban, zabıt katibi Çağdaş Köse ve kayıtların muhafaza edildiği fotoğrafhanede görevli Samet Çalışkan'ın ifadeleri alındı. Çalışkan, yaptığı sorgulama sonucunda 145 fotoğrafı teslim ettiğini söyledi. Köse "video kaydı yoktur" cevabını kendisinin verdiğini, Çoban ise bu cevabın yer aldığı yazıyı onayladığını ifade etti.

SAVCILIK: VİDEO VARKEN "YOK" CEVABI VERİLDİ

Savcılık, video kaydının bulunduğunun ortaya çıkması ve şüphelilerin de videonun varlığını kabul etmesi üzerine, Başsavcılığa gerçeğe aykırı biçimde "video yok" cevabı verildiğini değerlendirdi. 3 Adli Tıp çalışanı hakkında TCK'nın 204/2 maddesi kapsamında dava açıldı. İddianamede, Adli Tıp Kurumu'nun 3 görevli hakkında idari soruşturma yürüterek kınama cezası verdiği bilgisine de yer verildi.

İKİNCİ İDDİANAME ÖZEL DOKTOR HAKKINDA

İkinci iddianame, olay tarihinde Özel Hisar Hastanesi'nde dahiliye uzmanı olarak çalışan Nurettin Demirkol hakkında hazırlandı. İddianameye göre 26 Ağustos 2026'da Başsavcılıkta yeminli tanık olarak dinlenen Demirkol, Denizolgun'un özel doktoru olmadığını ve ölümü şüpheli olarak değerlendirmediğini söyledi. Demirkol ifadesinde ayrıca polisi kimin aradığını bilmediğini, Denizolgun'un yüzünde ve vücudunda kan görmediğini, olay yerinde yalnızca Murat Bayrak ile yabancı uyruklu bir kişinin bulunduğunu anlattı.

155 KAYITLARIYLA ÇELİŞTİĞİ İDDİASI

Savcılık, tanık ifadesinin ardından HTS kayıtlarını, 155 Acil Çağrı Merkezi kayıtlarını, olay yeri tutanaklarını ve diğer tanıkların anlatımlarını dosyaya getirtti. İddianamede, 155 ihbar kayıtlarına göre polisi arayan kişinin Demirkol olduğu, kendisini "ailenin hekimi" olarak tanıttığı ve ölümün şüpheli olduğunu söylediği ileri sürüldü. Olay yerine ilk ulaşan polis memuru da kendilerini arayan kişinin maktulün özel doktoru olduğunu ve ölümü şüpheli değerlendirdiğini anlattı. Olay yeri inceleme görevlisi ise Demirkol'un kendisini Denizolgun'un özel doktoru olarak tanıttığını belirtti.

"KAN GÖRMEDİM" DEDİ, 2016 TUTANAĞINDA FARKLI BEYAN

Savcılığın tespit ettiği bir diğer çelişki, Denizolgun'un cesedindeki kan izlerine ilişkin oldu. 2026'daki ifadesinde yüzde ya da vücutta kan görmediğini söyleyen Demirkol'un, 2016 tarihli olay yeri ve ölü muayene tutanağında Denizolgun'un ağzının sağ tarafından kan sızdığını ve kanın yastığı ıslattığını söylediği kayıt altına alınmıştı. Bilirkişi doktor da Denizolgun'un yüzünün kanlı olduğunu ve ağzından kan geldiğini tutanağa geçirmişti.

HTS KAYITLARI DA ÇELİŞTİ

Olay günü Kısıklı'daki evinde bulunduğunu söyleyen Demirkol'un, HTS kayıtlarına göre o saatlerde Kısıklı bazında bulunmadığı tespit edildi. Savcılık, Demirkol'un çiftlikte yalnızca 2 kişinin bulunduğunu söylemesine karşın Hilmi Tuna Kuriş ile Alihan Kuriş'in de olay yerinde olduğunu olay yeri kayıtları, HTS verileri ve tanık beyanlarıyla belirledi. Demirkol'un, Ahmet Gökçen'in Adli Tıp Kurumu'nda olmadığına ilişkin anlatımının da HTS kayıtlarıyla çeliştiği öne sürüldü.

SAVCILIK: KALEM KALEM GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Demirkol'un yeminli tanık olarak verdiği ifadenin 155 ihbar kayıtları, HTS verileri, olay yeri inceleme tutanakları, ölü muayene kayıtları ve tanık anlatımlarıyla çok sayıda noktada çeliştiğini değerlendirdi. Demirkol'un "kalem kalem belirtilen hususlar yönünden gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu" sonucuna varan savcılık, hakkında TCK'nın 272/3 maddesi kapsamında "yalan tanıklık" suçundan kamu davası açtı. 4 Eylül 2026'da tutuklanan Demirkol'un, iddianamenin düzenlendiği tarih itibarıyla tutukluluğunun sürdüğü belirtildi.

DOSYALAR MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Her iki iddianame de 2 Ekim 2026'da düzenlendi. Adli Tıp görevlileri hakkındaki dosya Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne, Demirkol hakkındaki yalan tanıklık dosyası ise Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Kaynak: Haberler.com