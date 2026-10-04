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Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı! Belediyeden ilk açıklama

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Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı! Belediyeden ilk açıklama
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Eyüpsultan Belediyesi yazılı açıklamasında sürecin yakından takip edildiğini belirterek başkanı ve çalışanları bir an önce aralarında göreceklerine inandıklarını bildirdi.

(İSTANBUL) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.

BELEDİYEDEN YAZILI AÇIKLAMA

Eyüpsultan Belediyesi, gözaltı işlemlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sürecin yakından ve dikkatle takip edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Eyüpsultan Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mithat Bülent Özmen ve belediye çalışanlarımızın gözaltına alınma sürecini yakından ve dikkatle takip ediyoruz.

Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mithat Bülent Özmen, göreve başladığı ilk günden bu yana kamu faydasını gözeten, katılımcı, şeffaf ve sosyal belediyecilik anlayışıyla Eyüpsultanlı komşularımıza eşit ve adil hizmet sunmayı esas almıştır.

BİR AN ÖNCE ARAMIZDA GÖRECEĞİMİZE İNANIYORUZ

Eyüpsultan Belediyesi olarak Başkanımız Dr. Mithat Bülent Özmen'in devlet adamı duruşu ve vizyonu doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyor, Başkanımızı ve çalışma arkadaşlarımızı bir an önce aramızda göreceğimize inanıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA
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