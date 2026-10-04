Öğrenciler için geliştirilen çanta büyük tartışma yarattı: Sanki savaşa gönderiyoruz

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Ankara'da silah sanayisi alanında faaliyet gösteren bir şirketin öğrenciler için geliştirdiği kurşun geçirmez çanta büyük tartışma yarattı. Paylaşılan görüntülerde çantanın atış testine tabi tutulduğu görülürken, ürünün olası bir silahlı saldırı sırasında öğrencinin kendisini koruyabilmesi amacıyla tasarlandığı belirtildi.

SALDIRI ANINDA BARİYER OLACAK

Geliştirilen çantanın normal bir öğrenci çantası olarak kullanılmasının yanı sıra saldırı anında koruyucu bir bariyer görevi görmesi hedefleniyor.

Ürünün kullanım amacı, “Saldırı anında öğrenci çantasını önüne tutacak, böylece kendisiyle saldırgan arasında bir bariyer oluşacak” sözleriyle anlatıldı.

ATIŞ TESTİNDEN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Ürüne ilişkin paylaşılan görüntülerde öğrenci çantasının atış poligonunda hedef olarak konumlandırıldığı ve kurşunlara karşı dayanıklılığının test edildiği görüldü.

Kurşun geçirmez özelliğe sahip olduğu belirtilen çantanın özellikle öğrencilerin olası silahlı saldırılarda korunmasına yardımcı olması amaçlanıyor.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Öğrenciler için böyle bir ürün geliştirilmesi sosyal medyada da tartışmaları beraberinde getirdi. Görüntülere ilişkin paylaşımlarda, çocukların okula giderken kurşun geçirmez bir çantaya ihtiyaç duyabilecek olması üzerinden eleştiriler dile getirildi.

Ürünün görüntülerinin yayılmasının ardından “Okula değil savaşa gönderiyoruz sanki” şeklindeki yorumlar da dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com