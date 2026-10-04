Hatay'da kaza sonrası yola dökülen yağı avuçlarıyla taşıdığı kumla kapatan trafik polisi takdir topladı

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Hatay'da 3 aracın karıştığı trafik kazası sonrası yeni bir kaza yaşanmaması için yola dökülen yağın üzerini avuçlarıyla kum taşıyarak kapatan trafik polisi, davranışıyla takdir topladı.

GÜLDEREN ÜST GEÇİDİNDE 3 ARAÇ ÇARPIŞTI

Antakya ilçesi çevreyolu Gülderen üst geçidinde 3 aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası yaşandı. Kazanın ardından yola dökülen yağın yeni kazalara neden olabileceğini düşünen trafik polisi, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kolları sıvadı.

KUMU AVUÇLARIYLA TAŞIDI

Trafik polisi, avuçlarıyla taşıdığı kumla yağın olduğu bölgeyi kapattı. Görev aşkıyla trafik güvenliğini sağlamak amacıyla avuçlarıyla kum taşıyan polis takdir topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı