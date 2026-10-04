Hatay'da kaza sonrası yola dökülen yağı avuçlarıyla taşıdığı kumla kapatan trafik polisi takdir topladı

Hatay'da kaza sonrası yola dökülen yağı avuçlarıyla taşıdığı kumla kapatan trafik polisi takdir topladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ilçesinde çevreyolu Gülderen üst geçidinde 3 aracın karıştığı maddi hasarlı kazanın ardından yola yağ döküldü. Yeni bir kazaya neden olmasından endişe eden trafik polisi, avuçlarıyla taşıdığı kumla yağlı bölgenin üzerini kapattı. Polisin trafik güvenliği için gösterdiği bu çaba takdir topladı.
Hatay'da 3 aracın karıştığı trafik kazası sonrası yeni bir kaza yaşanmaması için yola dökülen yağın üzerini avuçlarıyla kum taşıyarak kapatan trafik polisi, davranışıyla takdir topladı.
GÜLDEREN ÜST GEÇİDİNDE 3 ARAÇ ÇARPIŞTI
Antakya ilçesi çevreyolu Gülderen üst geçidinde 3 aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası yaşandı. Kazanın ardından yola dökülen yağın yeni kazalara neden olabileceğini düşünen trafik polisi, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kolları sıvadı.
KUMU AVUÇLARIYLA TAŞIDI
Trafik polisi, avuçlarıyla taşıdığı kumla yağın olduğu bölgeyi kapattı. Görev aşkıyla trafik güvenliğini sağlamak amacıyla avuçlarıyla kum taşıyan polis takdir topladı.