Haberler

Günlerdir gözaltında olan Yasin Kol ile ilgili yeni gelişme

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Günlerdir gözaltında olan Yasin Kol ile ilgili yeni gelişme
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakemler dosyası soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, '7258 sayılı Kanun'a muhalefet', 'resmi belgede sahtecilik suçuna iştirak' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlamalarıyla pazartesi günü adliyeye sevk edilecek.

"Hakemler dosyası" olarak bilinen ve geniş kapsamlı yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Süper Lig hakemlerinden Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Edinilen bilgilere göre; "7258 sayılı Kanun'a muhalefet", "resmi belgede sahtecilik suçuna iştirak" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla gözaltında bulunan iki hakemin, Pazartesi günü adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltı sürecinde ilk ifadesini veren hakem Yasin Kol'un, hakkındaki iddiaları reddettiği öğrenildi. Kol'un ifadesinde şu sözleri kaydettiği belirtildi:

"Herhangi bir şekilde bahis oynamadım. Sadece tanıdığım ve benden borç isteyen birkaç kişiye borç amaçlı para gönderdim. Bunun haricinde şüpheli bir hesap hareketim bulunmamaktadır."

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 35 sitede yayınlandı.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı! Belediyeden ilk açıklama

Başkan gözaltına alındı, belediyeden açıklama geldi
Sivas'ta köylülerin acı kaybı! Debisi artan dereye kapılan 70 büyükbaştan 16'sı telef oldu

Su içmeye inen sürü dereye kapıldı! 16 hayvan telef oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocası eve kamera taktı! İzlediği görüntü karşısında donup kaldı

Kocası eve gizli kamera taktı! İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
Sivas'ta KPSS'ye saniyelerle geç kalan aday kapıdan döndü! Trafiğe takıldığını söyledi

Kapı kapandıktan saniyeler sonra geldi! Sınava alınmadı
Trump'tan yaz saati hamlesi! Senatörün telefon numarasını paylaşıp çağrı yaptı

Sen misin ona karşı çıkan! Telefon numarasını ifşa edip çağrı yaptı
Osmaniye'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Türkiye beşik gibi! Adana'nın ardından bir şehrimiz 5.2 ile sallandı
ABD-İran savaşında kritik eşik! Trump malum soruyu sordu: Kolay yoldan mı zor yoldan mı?

ABD-İran savaşında kritik eşik! Trump o soruyu sordu
Türkiye'de milyonlar kullanıyor! Abonelik ücretlerine dev zam geldi

Türkiye'de milyonlar kullanıyor! Abonelik ücretlerine dev zam geldi
İkizler büyüdü! İbrahim Tatlıses'in torunlarının son hali

İbrahim Tatlıses'in torunları büyüdü! İşte son halleri