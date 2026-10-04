A Milli Takım'da sakatlık! İdmanı yarıda bıraktı

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, bu kritik maçın son antrenmanını Belçika'da tamamladı.

İTALYA MAÇI HAZIRLIKLARI TAMAM

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde Standard Liege Kulübü’ne ait akademi tesislerinde yapılan antrenman; ısınma, pas, rondo ve çabukluk idmanlarıyla başladı. Kırmızı-beyazlılar, çalışmanın devamında İtalya karşılaşmasının taktiksel provaları ile duran top organizasyonlarını gerçekleştirdi ve idman taktik maçıyla sona erdi.

ANTRENMANI YARIDA BIRAKTI

Milli takımda İtalya mücadelesi öncesinde yaşanan sakatlık can sıktı. Daha önce dizindeki ağrı nedeniyle kamp döneminde antrenman kaçıran Emirhan Topçu, aynı bölgedeki şikayetinin nüksetmesi üzerine çalışmayı tamamlayamadı.