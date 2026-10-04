İstanbullular dikkat! Salı günü otobüs, metro, metrobüs ve vapur ücretsiz

İstanbullular dikkat! Salı günü otobüs, metro, metrobüs ve vapur ücretsizGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da 6 Ekim Salı günü toplu ulaşım ücretsiz olacak. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle alınan karar kapsamında İstanbulkart entegrasyonuna dahil otobüs, metro, metrobüs, vapur ve raylı sistem hatlarında gün boyunca ücret alınmayacak. Marmaray gibi İstanbulkart entegrasyonu dışında değerlendirilebilecek hatlara ilişkin ise duyuruda ayrıca bilgi verilmedi.
- 6 Ekim Salı günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.
- Ücretsiz ulaşım uygulaması otobüs, metro, metrobüs, vapur ve raylı sistem hatlarını kapsıyor.
- Karar, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla alındı.
6 Ekim Salı günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları gün boyunca ücretsiz hizmet verecek. Karar, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla alındı.
6 EKİM'DE TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 6 Ekim Salı günü kentte toplu ulaşımı kullanacak milyonlarca kişiyi ilgilendiren kararı duyurdu. Buna göre İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarında gün boyunca ücret alınmayacak. Böylece vatandaşlar uygulama kapsamındaki hatlardan ücretsiz yararlanabilecek. Duyuruda ücretsiz ulaşım için belirli bir saat aralığı belirtilmedi. Uygulama 6 Ekim Salı günü boyunca geçerli olacak.
OTOBÜS, METRO, METROBÜS VE VAPUR DA KAPSAMDA
Ücretsiz ulaşım uygulaması İstanbul'daki başlıca toplu taşıma araçlarının büyük bölümünü kapsıyor. İstanbulkart entegrasyonuna dahil otobüs, metro, metrobüs, vapur ve raylı sistem hatlarında yolculardan ücret alınmayacak. Böylece işe, okula veya farklı bir noktaya gitmek için toplu ulaşımı tercih eden İstanbullular, kapsama dahil araçlarda ücret ödemeden yolculuk yapabilecek.
NEDEN ÜCRETSİZ OLACAK?
Kararın nedeni ise İstanbul için tarihi öneme sahip 6 Ekim'e dayanıyor. İstanbul, 6 Ekim 1923'te düşman işgalinden kurtuldu. İşgal kuvvetlerinin şehirden ayrılmasının ardından Türk birlikleri İstanbul'a girdi. Bu tarih, her yıl İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluş günü olarak anılıyor. 6 Ekim 2026'da kurtuluşun 103. yıl dönümü kutlanacak. Toplu ulaşımın ücretsiz olması kararı da yıl dönümü kapsamında alındı.