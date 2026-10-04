TFF'den olağanüstü toplantı kararı

Türk futbolunda son dönemde üste üste yaşanan sıcak gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu harekete geçti. TFF Yönetimi'nin gündemdeki kritik başlıkları görüşmek üzere olağanüstü toplanacağı öğrenildi.

GÖZLER SALI GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

A Milli Takım'ın İtalya ile oynayacağı mücadeleye odaklanan federasyon yönetiminin, 6 Ekim Salı günü bir araya gelerek yoğun gündem maddelerini masaya yatırması bekleniyor.

PFDK'YA SEVK EDİLEN YÖNETİCİLER DE GÜNDEMDE

Toplantı öncesinde Kulüpler Birliği Vakfı'nın da bir araya geleceği ifade ediliyor. Özellikle bahis iddiaları ve disiplin süreçleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen kulüp yöneticilerinin durumunun değerlendirileceği bu görüşmenin, TFF toplantısının seyrine de doğrudan yön vermesi öngörülüyor.

SEÇİMLİ GENEL KURUL İHTİMALİ MASADA

Gelişmeler doğrultusunda TFF Yönetim Kurulu'nun görevden ayrılmayı veya olağanüstü seçimli genel kurul kararı almayı gündemine alabileceği belirtiliyor.

Görev süresi normal şartlarda 22 Haziran 2027'de dolacak olan İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki yönetimin, bu tarihten 6 aydan daha uzun bir süre önce görevi bırakması durumunda yeni bir yönetim seçilecek. Mevzuat gereği göreve gelecek yeni yönetimin de sezon sonundaki 22 Haziran tarihine kadar görev yapacak olması nedeniyle, sezon bitiminde yeniden seçime gidilmesi gerekecek.

Öte yandan, futbol dünyasında merakla beklenen ve hukuk kurullarının bağımsızlığını esas alan yeni düzenleme çalışmalarında da sona yaklaşıldığı kaydedildi.