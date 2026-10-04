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Kars'ta sıcaklık eksi 7'ye düşünce araç camları buz tuttu, sürücüler buzları kazıdı

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Kars'ta sıcaklık eksi 7'ye düşünce araç camları buz tuttu, sürücüler buzları kazıdı
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Kars'ta iki gündür etkili olan yağışlı hava yerini soğuğa bıraktı; gece eksi 7 dereceye düşen sıcaklıkla araç camları buz tuttu. Sürücüler sabah buzları temizlerken, soğuk havanın önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.

Kars'ta iki gündür etkili olan yağışlı hava yerini soğuk havaya bıraktı. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düşmesiyle kentte araçların camları buz tuttu.

Kent genelinde etkisini artıran soğuk hava, sabah saatlerinde günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Gece boyunca açıkta kalan araçların camlarında buz tabakası oluşurken, sürücüler araçlarını kullanabilmek için buzları temizlemek zorunda kaldı.

Hava sıcaklığını eksi 7 dereceye düştüğünü ifade eden vatandaşlar, "Hava baya soğudu yağmurdan sonra, şu anda araçların camları tamamen buz tutmuş, eksi 7 derece soğuk var. Hava bayağı soğuk" dedi.

Yağmurun ardından sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte özellikle sabah erken saatlerde hissedilen soğuk dikkat çekti. Araç sahipleri işe ve günlük işlerine gitmeden önce camlardaki buzları kazıyarak araçlarını kullanıma hazırladı.

Kars'ta gece sıcaklığının eksi 7 dereceye kadar düşmesi, kentte kış mevsiminin habercisi olarak değerlendirildi. Kentte soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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