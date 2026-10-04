Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD-İran savaşının etkisiyle petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, motorine 2 lira 22 kuruşluk indirimin ardından bir indirim daha geliyor. Sektör kaynaklarına göre 6 Ekim Salı gününden itibaren motorinin litre fiyatında 4 lira 95 kuruş indirim bekleniyor.
ABD- İran savaşının petrol fiyatları üzerindeki etkisi sürerken, akaryakıt fiyatlarında da hareketlilik devam ediyor. Motorinin litre fiyatına gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 22 kuruş indirim yapılmasının ardından yeni bir indirim daha bekleniyor.
MOTORİNE 4 LİRA 95 KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatında 6 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 4 lira 95 kuruş indirim bekleniyor.
Beklenen indirimin pompaya yansıması halinde motorin fiyatlarında kısa süre içinde ikinci kez düşüş yaşanmış olacak.
MOTORİN NE KADAR OLACAK?
4 lira 95 kuruşluk indirimin ardından motorinin litre fiyatının İstanbul'da 90 lira 3 kuruşa, Ankara'da 91 lira 13 kuruşa ve İzmir'de 91 lira 43 kuruşa gerilemesi bekleniyor.
Doğu illerinde ise motorinin litre fiyatının 92 lira 83 kuruş seviyesine düşeceği öngörülüyor.