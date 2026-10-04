Haberler

Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD-İran savaşının etkisiyle petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, motorine 2 lira 22 kuruşluk indirimin ardından bir indirim daha geliyor. Sektör kaynaklarına göre 6 Ekim Salı gününden itibaren motorinin litre fiyatında 4 lira 95 kuruş indirim bekleniyor.

ABD- İran savaşının petrol fiyatları üzerindeki etkisi sürerken, akaryakıt fiyatlarında da hareketlilik devam ediyor. Motorinin litre fiyatına gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 22 kuruş indirim yapılmasının ardından yeni bir indirim daha bekleniyor.

MOTORİNE 4 LİRA 95 KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatında 6 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 4 lira 95 kuruş indirim bekleniyor.

Beklenen indirimin pompaya yansıması halinde motorin fiyatlarında kısa süre içinde ikinci kez düşüş yaşanmış olacak.

MOTORİN NE KADAR OLACAK?

4 lira 95 kuruşluk indirimin ardından motorinin litre fiyatının İstanbul'da 90 lira 3 kuruşa, Ankara'da 91 lira 13 kuruşa ve İzmir'de 91 lira 43 kuruşa gerilemesi bekleniyor.

Doğu illerinde ise motorinin litre fiyatının 92 lira 83 kuruş seviyesine düşeceği öngörülüyor.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Türkiye'nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam

Ah be Barış! Beklenen mesajı tişörtüyle verdi
22 yaşında kendi işinin patronu oldu! Şimdi 1000 kovanı var

22 yaşında kendi işinin patronu oldu! Sermayeyi dört katına çıkardı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kars'ta termometreler eksi 7'yi gösterdi! Araç camları buz tuttu, sürücüler güne buz kazıyarak başladı

Termometre eksi 7'yi gösterdi! Sürücüler sabah ilk iş bunu yaptı
ABD-İran savaşında kritik eşik! Trump malum soruyu sordu: Kolay yoldan mı zor yoldan mı?

ABD-İran savaşında kritik eşik! Trump o soruyu sordu
Çanakkale'deki 86 bin yıllık mağarada 130 metrelik çakmaktaşı kütlesi bulundu! Taş Devri insanları ham maddeyi 'müsrifçe' kullanmış

Termal dron ortaya çıkardı! Taş Devri insanı burada savurganmış
Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Hava bir anda değişecek

Meteoroloji haritayı değiştirdi! Ortalık buz kesecek
Yunan basınında Türkiye alarmı: Bu şartı kabul edersek biteriz

Panik başladı: Türkiye'nin koyduğu şartı kabul edersek biteriz
Hatay'da kaza sonrası yola dökülen yağı avuçlarıyla taşıdığı kumla kapatan trafik polisi takdir topladı

Yola dökülen yağı görünce durmadı! Avuç avuç kum taşıdı
Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü

Yol kenarında ölü bulunan gencin katili bakın kim çıktı