Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ABD- İran savaşının petrol fiyatları üzerindeki etkisi sürerken, akaryakıt fiyatlarında da hareketlilik devam ediyor. Motorinin litre fiyatına gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 22 kuruş indirim yapılmasının ardından yeni bir indirim daha bekleniyor.

MOTORİNE 4 LİRA 95 KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatında 6 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 4 lira 95 kuruş indirim bekleniyor.

Beklenen indirimin pompaya yansıması halinde motorin fiyatlarında kısa süre içinde ikinci kez düşüş yaşanmış olacak.

MOTORİN NE KADAR OLACAK?

4 lira 95 kuruşluk indirimin ardından motorinin litre fiyatının İstanbul'da 90 lira 3 kuruşa, Ankara'da 91 lira 13 kuruşa ve İzmir'de 91 lira 43 kuruşa gerilemesi bekleniyor.

Doğu illerinde ise motorinin litre fiyatının 92 lira 83 kuruş seviyesine düşeceği öngörülüyor.

Kaynak: Haberler.com