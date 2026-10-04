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10 gündür kayıp tıp öğrencisi Ramazan Çin, Eğirdir Gölü'nde ölü bulundu! Annesini de 23 Eylül'de kaybetmişti

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10 gündür kayıp tıp öğrencisi Ramazan Çin, Eğirdir Gölü'nde ölü bulundu! Annesini de 23 Eylül'de kaybetmişti
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde göl kıyısında dün bulunan erkek cesedinin, 10 gündür kayıp olan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi Ramazan Çin'e (24) ait olduğu belirlendi. Yaklaşık 10 gündür gölde olduğu değerlendirilen Çin'in annesinin de 23 Eylül'de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Eğirdir Gölü'nün Mezarlık Altı mevkisinde ölü bulunan erkeğin, 10 gündür kayıp olan tıp fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi Ramazan Çin (24) olduğu belirlendi.

GÖL KIYISINDA BULUNDU

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Eğirdir Gölü'nün Menderes Mahallesi mezarlık karşısındaki kıyısında meydana geldi. Eğirdir Gölü'nün Mezarlık Altı mevkisinde bir erkek cesedi bulunması üzerine ekipler bölgede çalışma başlattı. İncelemenin ardından ölen kişinin, 10 gündür kayıp olan Ramazan Çin olduğu tespit edildi.

ANNESİNİ 23 EYLÜL'DE KAYBETMİŞTİ

Burdur'un Yeşilova ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Çin'in, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi olduğu belirtildi. Yaklaşık 10 gündür gölde bulunduğu değerlendirilen Çin'in cenazesinin tanınmayacak halde olduğu kaydedildi. Ramazan Çin'in annesinin de 23 Eylül'de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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