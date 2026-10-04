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Seda Sayan makyajsız halini paylaştı! "No Make Up" notunu düştü

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Seda Sayan makyajsız halini paylaştı! 'No Make Up' notunu düştü
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Seda Sayan, Instagram hesabından makyajsız çektiği yakın plan fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Karesine "No Make Up" notunu düşen 63 yaşındaki ünlü şarkıcı ve sunucu, doğal haliyle kamera karşısına geçti.

Sahne ve ekranların tanınan isimlerinden Seda Sayan, bu kez doğal haliyle kamera karşısına geçti. Ünlü şarkıcı ve sunucu, Instagram hesabından makyajsız çektiği yakın plan fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

MAKYAJSIZ HALİNİ KENDİSİ PAYLAŞTI

Sosyal medyayı aktif kullanan Seda Sayan, günlük hayatından yeni bir kare yayımladı. Makyajsız şekilde objektif karşısına geçen Sayan, yakın plan fotoğrafını Instagram hesabının hikâye bölümünde paylaştı.

"NO MAKE UP" NOTUNU DÜŞTÜ

Seda Sayan, paylaştığı fotoğrafın üzerine İngilizce "No Make Up" notunu ekleyerek makyajsız olduğunu özellikle belirtti. Ünlü sanatçının herhangi bir sahne veya televizyon çekimi dışında doğal haliyle yaptığı paylaşım dikkat çekti.

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