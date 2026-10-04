Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş aşklarını ilan etti! İlk fotoğraf geldi

Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş aşklarını ilan etti! İlk fotoğraf geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
"Yeraltı" dizisinde birlikte rol alan Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş, haklarında çıkan aşk iddialarının ardından ilişkilerini ilan etti. Özkan, ünlü oyuncuyla birlikte çekilen fotoğraflarını beyaz kalp emojisiyle paylaşırken, Aktaş'ın günler önce söylediği "Hayatımda beni mutlu eden bir aşk var" sözleri yeniden gündeme geldi.
- Devrim Özkan, sosyal medya hesabından Deniz Can Aktaş ile çekilen fotoğraflarını beyaz kalp emojisiyle paylaştı.
- Deniz Can Aktaş, katıldığı bir programda hayatında kendisini mutlu eden bir aşk olduğunu söyledi.
- İkili, 'Yeraltı' dizisinde birlikte rol aldı.
Oyuncu Devrim Özkan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. "Yeraltı" dizisinde birlikte rol aldığı Deniz Can Aktaş ile bir süredir aşk iddialarıyla gündeme gelen Özkan, yaptığı paylaşımla ilişkisini gözler önüne serdi.
AŞKINI FOTOĞRAFLA İLAN ETTİ
Devrim Özkan, sosyal medya hesabından Deniz Can Aktaş ile birlikte çekilen fotoğraflarını yayımladı. Paylaşımına beyaz kalp emojisi ekleyen oyuncu, böylece hakkında bir süredir konuşulan aşk iddialarını da doğrulamış oldu.
İkilinin birlikte verdiği kareler kısa sürede ilgi görürken, sosyal medya kullanıcılarından da "Çok yakışmışlar" yorumları geldi.
"BENİ MUTLU EDEN BİR AŞK VAR"
Deniz Can Aktaş da geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda özel hayatıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Hayatında birinin olduğunu dile getiren Aktaş, "Hayatımda beni mutlu eden bir aşk var" ifadelerini kullanmıştı.
Aktaş'ın bu sözlerinin ardından Devrim Özkan'dan gelen ortak fotoğraf, ikilinin ilişkisini kamuoyuna duyuran paylaşım oldu.