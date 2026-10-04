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Antalya Serik'te 6 otomobili benzinle yakan kundaklama şüphelisi teslim oldu

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Antalya Serik'te 6 otomobili benzinle yakan kundaklama şüphelisi teslim oldu
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir oto galeri önünde 6 otomobil, benzin dökülerek kundaklandı. Olay sonrası şüpheli S.K. polise teslim olurken, şüphelinin iş yeri sahibiyle alışveriş nedeniyle husumetli olduğu öğrenildi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir oto galeriye ait 6 otomobil, benzin dökülerek kundaklandı. Araçları ateşe veren S.K., olay sonrası polise teslim oldu.

Olay, gece saatlerinde Serik ilçesi Yeni Mahalle'de, Antalya- Alanya D400 kara yolu üzerindeki oto galerinin önünde meydana geldi. Elinde benzin bidonuyla gelen S.K., oto galeri önündeki 6 otomobilin üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Şüpheli, ardından olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 6 otomobil kullanılamaz hale geldi.

'HUSUMET' İDDİASI

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, olayın ardından şüpheli S.K., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, polisin olayla ilgili incelemesi de devam ediyor. S.K. ile iş yeri sahibi arasında bir alışveriş nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi.

KUNDAKLAMA ANI KAMERADA

Diğer yandan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; şüphelinin elindeki bidondan araçların üzerine benzin döktüğü, ardından otomobilleri ateşe vererek hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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