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Sürücüler dikkat! Motorinde dev indirim bekleniyor

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Sürücüler dikkat! Motorinde dev indirim bekleniyor
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Motorinde uygulanan 2,22 liralık indirimden sonra sürücülere bir müjde daha verildi. Sektör kaynakları, motorinin litre fiyatında salı gününden itibaren 4,95 TL'lik yeni bir indirim bekliyor.

ABD ile İran arasında devam eden gerilim, küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarını vurdu. Brent petrol piyasası hareketli hareketli seyrederken, Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarında sık sık değişiklik yaşanıyor.

2,22'LİK İNDİRİMİN ARDINDAN MOTORİNDE BİR MÜJDE DAHA

Motorin grubunda gece yarısından itibaren 2,22 TL'lik indirim pompaya yansıdı. Sürücüleri sevindirecek bir haber daha geldi.

Sektör kaynakları, motorinin litre fiyatında 6 Ekim Salı gününden itibaren 4,95 TL'lik yeni bir indirim yapılmasını beklediklerini belirtti.

BÜYÜKŞEHİRLERDE FİYAT BEKLENTİSİ NE?

Salı günü yapılması beklenen 4,95 TL'lik indirimin pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatının büyükşehirlerde şu şekilde olması bekleniyor:

  • İstanbul: 90,05 TL
  • Ankara: 91,15 TL
  • İzmir: 91,45 TL
  • Trabzon: 91,85 TL
Kaynak: Haberler.com
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