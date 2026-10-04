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Akdeniz ve Güneydoğu'da sağanak var, Marmara kıyılarında 40-60 km/saat rüzgar esecek

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Meteoroloji tahminlerine göre Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Ege ve İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Anadolu'nun batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyrederken Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgar 40-60 km/saat esecek.

Ülke geneli parçalı ve az bulutlu, güney kesimler yer yer çok bulutlu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Ege ve İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 21

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 22

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 19

Erzurum: Parçalı bulutlu 17

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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