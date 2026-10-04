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Antalya'da 5 katlı apartmanın üst katı yandı, kadın şüpheli polise götürüldü

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Antalya'da 5 katlı apartmanın üst katı yandı, kadın şüpheli polise götürüldü
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Antalya'da 5 katlı bir apartmanın en üst katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle dubleks dairenin teras katı küle dönerken, yangını çıkardığı iddia edilen şüpheli bir kadın polis merkezine götürüldü.

Antalya’da 5 katlı apartmanın en üst katındaki dubleks dairede yangın çıktı. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi; yangını çıkardığı iddia edilen kadın ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

VATANDAŞLAR DA CANLA BAŞLA ÇALIŞTI

Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, en üst katta bulunan dairenin dubleks olan bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alevler kısa sürede dairenin tamamını sararken adrese gelen ekipler yangına müdahale etti. İtfaiye ekibi söndürme çalışmalarına devam ederken, alt katlarda bulunan dairelerde oturan vatandaşlar tahliye edildi. Bazı vatandaşların ise yangını cep telefonları ile kaydettiği görüldü. Üst kattan aşağıya düşen parçaların apartmanın alt katında bulunan markete sıçramaması için vatandaşlar hortumla müdahale etti.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Yangını çıkarmış olabileceği değerlendirilen bir kişi ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, daire tamamen kullanılamaz hale geldi. Olaya şahit olan vatandaşlardan Bilal Çetin, "Burada akıl sağlığı yerinde olmayan bir kiracı var. Çocuğum yaktı dedikten sonra anahtarı üzerimize atarak kaçtı" dedi. Enes Yalvaç ise "Yan tarafta dükkanımız var bizim. Aşağıya sürekli tabak, çanak fırlatıyordu aşağıya, bir süredir psikoloji bozuktu. Bugünde yakmış evi. Anahtarı da aşağıya fırlatmış. Daha önceden de aşağıya tabak, çanak fırlatıyordu. Bir araç geldiği zaman, 'Bu araba çocuğumu almaya geldi' şeklinde davranışları vardı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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