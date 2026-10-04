Adıyaman Besni'de marketten para çalıp içecek içen şüpheli gözaltına alındı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir konteyner markete giren şüpheli, kasadaki parayı çaldıktan sonra markette dolaşıp içecek içti. Polis ekiplerinin çalışması sonucu kimliği belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi, Millet Bahçesi üst kısmında bulunan konteyner markete gece saatlerinde marketin kapısını zorlayarak içeri giren şüpheli, kasada bulunan parayı aldı. Hırsızlık yapan şüpheli, ardından market içerisinde bir süre dolaştı. Şüphelinin daha sonra markette bulunan bir içeceği içme anları kameralara yansıdı.

Sabah saatlerinde iş yerine gelen market sahibi, kapının zorlanarak açıldığını ve zarar gördüğünü fark ederek kamera kayıtlarını inceledi. Kasadaki paranın da çalındığını fark eden iş yeri sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme yaptı.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda hırsızlık olayının şüphelisinin V.E.M. olduğu tespit edildi. Şüpheli, ekiplerin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı