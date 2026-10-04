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Hülya Avşar korta çıktı, kıyafeti maçı gölgede bıraktı

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Hülya Avşar korta çıktı, kıyafeti maçı gölgede bıraktı Haber Videosunu İzle
Hülya Avşar korta çıktı, kıyafeti maçı gölgede bıraktı
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Tenis tutkusuyla bilinen Hülya Avşar, bu kez korttaki performansından çok tercih ettiği kıyafetle dikkat çekti. Pembe tüy detaylarının öne çıktığı iddialı kostümüyle tenis oynayan Avşar, alışılmış spor kombinlerinin dışına çıkan tarzıyla objektiflere yansıdı.

Hülya Avşar tenis kortuna yine kendine özgü tarzıyla çıktı. Pembe tüy detaylı kıyafetiyle raketini eline alan Avşar'ın sıra dışı tercihi dikkat çekti.

TENİS KORTUNA İDDİALI KIYAFETLE ÇIKTI

Tenise olan ilgisiyle bilinen Hülya Avşar, korta çıktığı anlarda renkli tarzından vazgeçmedi. Ünlü isim, tenis oynarken klasik spor kıyafetlerinin yerine dikkat çekici detaylara sahip bir kostüm tercih etti. Avşar'ın kıyafetinde özellikle pembe tüy detayları öne çıktı. Tenis kortunda raketiyle objektiflere yansıyan ünlü isim, sportif görünümünü sıra dışı bir kostümle tamamladı.

PEMBE TÜY DETAYLARI DİKKAT ÇEKTİ

Hülya Avşar'ın korttaki kıyafetinin en dikkat çekici bölümü pembe tüyler oldu. Renkli ve gösterişli tasarımı tercih eden Avşar, tenis oynarken de kendine özgü stilini korudu. Pembe detayların ağırlıkta olduğu kostüm, tenis kortlarında görmeye alışık olunan sade spor kıyafetlerinden farklı görüntüsüyle öne çıktı. Avşar böylece korttaki sportif görüntüsüne sahne kostümlerini hatırlatan bir hava kattı.

Kaynak: Haberler.com
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