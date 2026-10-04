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Sivas'ta köylülerin acı kaybı! Debisi artan dereye kapılan 70 büyükbaştan 16'sı telef oldu

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Sivas'ta köylülerin acı kaybı! Debisi artan dereye kapılan 70 büyükbaştan 16'sı telef oldu
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Aydınlar köyünde, yağışlar sonrası debisi artan dereye su içmek için inen 70 büyükbaş hayvan suya kapıldı. Çoban ve köylülerin çabasıyla hayvanların büyük bölümü kurtarıldı ancak 16'sı telef oldu. Kayıplarının büyük olduğunu söyleyen köy sakinleri destek bekliyor.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde dereye düşen 16 büyükbaş hayvan telef oldu.

SU İÇMEK İÇİN DEREYE İNDİLER

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde ilçeye bağlı Aydınlar köyü kırsalında yaşandı. Köylüye ait yaklaşık 200 büyükbaş hayvan, köy çobanı tarafından yayılıma çıkarıldı. Su içmek için köydeki dereye inen hayvanlardan 70'i, yoğun geçen yağışlar sonrası debisi artan derede suya kapıldı.

KÖYLÜLER DESTEK BEKLİYOR

Çoban ve köylülerin çabasıyla hayvanların büyük bölümü kurtarılırken 16 hayvan telef oldu. Köy sakinleri, kayıplarının büyük olduğunu belirterek destek beklediklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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