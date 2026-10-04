27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Sonu yürek burktu

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Aydın'da 1974 yılında düzenlenen çekilişte henüz 27 yaşındayken 4 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibi olan Fikret Otar, yıllar içerisinde servetini kaybetti. Bir dönem çok sayıda gayrimenkul, dükkan ve şehirler arası otobüs filosuna sahip olan Otar, Efeler ilçesindeki baba evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Yeni Asır'ın haberine göre büyük ikramiyeyi kazandıktan sonra İzmir ve Aydın'da yatırımlar yapan Otar, satın aldığı gayrimenkuller, dükkanlar ve otobüs filosuyla uzun yıllar bölgenin tanınan ve varlıklı iş insanları arasında yer aldı.

Ancak zaman içerisinde yapılan yanlış yatırımlar ve lüks harcamalar nedeniyle Otar'ın sahip olduğu servet eridi. Maddi varlığını kaybeden Otar, eşiyle birlikte Efeler ilçesindeki baba evine yerleşti.

BABA EVİNİN SATIŞA ÇIKARILMASIYLA YIKILDI

Otar'ın daha önce tapusunu oğluna devrettiği baba evinin satılığa çıkarılması, yaşlı adamı büyük üzüntüye sürükledi.

Evin üzerindeki "Satılık" ilanını gören Otar'ın olaydan bir gün önce kahvehanedeki arkadaşlarına, "Evimden ayrılmak istemiyorum ama oğlum satıyor. Beni bir daha görmeyebilirsiniz" dediği öne sürüldü.

EVİNDEN SİLAH SESİ GELDİ

Tepecik Mahallesi'ndeki iki katlı evden silah sesi geldiğini duyan komşular durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, Fikret Otar'ı yatak odasında hayatını kaybetmiş halde buldu. Olay sırasında evde bulunan işitme engelli eşinin yaşananları fark edemediği öğrenildi.

Otar'ın pompalı tüfekle yaşamına son verdiği belirlenirken, cenazesi kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haberler.com